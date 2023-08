I 1917 giorni del Mancio Nazionale: dal trionfo a Londra al clamoroso tonfo contro la Macedonia del Nord

Un fulmine a ciel sereno. A poco meno di 2000 giorni dall'insediamento. Era il 14 maggio 2018 quando Roberto Mancini veniva annunciato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio come nuovo ct azzurro. Un raggio di sole in mezzo alla tempesta post-eliminazione dell'Italia nello spareggio-qualificazione ai Mondiali russi.

L'avvio spettacolare

Il miglior "antidepressivo" possibile, sin dalle prime partite, per dimenticare la gestione Ventura. Il gruppo, in gran parte rinnovato, risponde positivamente e l'Italia inizia a macinare vittorie su vittorie fino ad arrivare agli Europei del 2020 con grande entusiasmo. Una grande cavalcata che si conclude con il successo di Londra, ai rigori contro l'Inghilterra.

Il punto più basso

Sembra una nuova primavera per il calcio italiano, ma è solo una parentesi gloriosa (ma che parentesi...) che precede una nuova pesante depressione. Perché neanche il Mancio riesce a centrare la qualificazione ai Mondiali (Qatar 2022), perdendo una clamorosa semifinale playoff, in casa contro la Macedonia del Nord. Si tratta del punto più basso della sua avventura Azzurra (e forse anche della storia della Nazionale). Ma c'è fiducia intorno al progetto Mancini, si va avanti. Fino al restyling dei giorni scorsi che, evidentemente, non sono state digerite dal tecnico. Il tempo dirà la verità. Il 9 settembre c'è già un test importantissimo (l'Italia deve agguantare la qualificazione agli Europei), sul campo della Macedonia del Nord. Già proprio quella che ci buttò fuori prima degli ultimi Mondiali.