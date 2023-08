Straordinario Sinner: batte De Minaur, vince il suo primo "1000" Atp e diventa numero 6 al mondo

Jannik Sinner vince il suo primo titolo 1000 dell'Atp battendo nella finale di Toronto l’australiano Alex De Minaur in due set: è lotta sino al 4-4 del primo set, poi l'azzurro vola con un parziale di 8 gare a 1 (6-4, 6-1). Sinner così salirà al numero 6 della classifica Atp superando, nella graduatoria degli italiani che meglio si sono classificati da quando il tennis è diventato open, Corrado Barazzutti, che al massimo ha raggiunto la settima posizione mondiale. E si porrà alla pari di Matteo Berrettini che la sesta posizione del mondo l’ha raggiunta a inizio 2022. Più in alto di lui si è issato solo Adriano Panatta che ha raggiunto la quarta posizione mondiale nell’agosto del suo indimenticabile 1976. La sesta posizione mondiale consegnerebbe a Sinner anche la consapevolezza di essere almeno n. 8 qualora le cose a Cincinnati andassero malissimo: il che comunque vorrebbe dire per lui avere la certezza che allo Us Open non dovrà affrontare un top 4 prima dei quarti. Il che non è poca cosa.

Battendo De Minaur Jannik si colloca anche alla posizione numero 4 della Race, la graduatoria calcolata sui soli risultati dell’anno solare che stabilisce chi accede alle Final di Torino. Il che significa che a meno di eventi impronosticabili già oggi ha staccato tre quarti di biglietto per il capouogo piemontese. Dove potrebbe arrivare con una condizione mentale assai più fresca di quella di molti suoi colleghi d’avventura.