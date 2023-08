Uomo della Federazione, cavallo di ritorno, suggestione o pista estera? Il dopo Mancini è già iniziato

E adesso? In casa Azzurra bisognerà voltare pagina. E anche in fretta. Anche perché si scenderà in campo già il 9 settembre in casa della Macedonia del Nord (ancora loro) che precluse la strada dei Mondiali in Qatar. Ecco, un eventuale passo falso potrebbe compromettere anche la strada verso i prossimi Europei (dopo due partite, gli Azzurri hanno collezionato una vittoria e una sconfitta). Sarebbe un disastro. Ecco perché bisognerà individuare prestissimo il sostituto di Roberto Mancini. Al momento, all'Italia vengono accostati i nomi dei migliori tecnici in circolazione, senza contratto (Antonio Conte e Luciano Spalletti) o di bandiere della Nazionale (Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, quest'ultimo nello staff Azzurro all'epoca della vittoria degli Europei).

Un cavallo di ritorno

Fari puntati su Antonio Conte. Il tecnico pugliese ha già diretto la Nazionale italiana con ottimi risultati. Solo una sconfitta ai rigori (contro la Germania) gli precluse la strada verso le semifinali degli Europei 2016. E poi chissà cosa sarebbe accaduto. Pianse, Conte, prima di salutare il progetto e trasferirsi al Chelsea. Un uomo affidabilissimo. Che potrebbe ripartire da dove aveva concluso: la caccia agli Europei.

Una suggestione

Il feeling con l'Azzurro, finora, c'è stato eccome. Ma con l'Azzurro del Napoli, non quello della Nazionale. Luciano Spalletti potrebbe essere il nome nuovo della Nazionale Italiana. Dovrebbe sciogliere il suo accordo con Napoli (ha ancora un anno di contratto).

Le bandiere

E poi? E poi ci sono i nomi di due ex campioni del Mondo: Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, reduci comunque da stagioni travagliate in serie B (il primo ha guidato per gran parte del campionato il Benevento, poi retrocesso; il secondo ha allenato la Spal, altra squadra che ha perso la categoria cadetta).

La pista estera

Un tecnico non italiano. Ma per tradizione sarebbe una scelta inedita. Al momento però, con l'Italia chiamata a scendere in campo tra meno di un mese, l'unica certezza è che bisognerà fare in fretta.