Il ranking Atp di tennis si colora di azzurro, oltre a Sinner (sesto) avanza Musetti (18esimo)

Il primo Masters1000 della carriera consente a Jannik Sinner di attestarsi al sesto posto nel ranking Atp, superando Casper Ruud, che perde due posizioni ed è ora settimo e Andrey Rublev, scivolato in ottava posizione. L’altoatesino è ora al quarto posto nella "Race" verso le Atp Finals di Torino. La bella corsa di Alex De Minaur in Canda consente, invece, all’australiano di posizionarsi a ridosso della top ten, guadagnando ben sei posizioni che fanno di lui il nuovo numero 12 del mondo. Continua a perdere terreno Felix Auger-Aliassime (14°) e come lui Hubert Hurkacz, retrocesso in 20esima posizione. Piccolo passo avanti invece per Lorenzo Musetti che guadagna una posizione. Tra gli italiani, oltre al best ranking raggiunto da Jannik Sinner, c'è anche Matteo Arnaldi che continua a perfezionare la sua classifica, attestandosi come nuovo numero 61 del mondo. Bel balzo avanti lo compie anche Matteo Gigante, vittorioso nel Challenger di Cordenons - il secondo della stagione -, che gli vale la 162esima posizione del ranking.

Questa la nuova classifica Atp:

1. Carlos Alcaraz (Esp) 9395 (--)

2. Novak Djokovic (Srb) 8795 (--)

3. Daniil Medvedev (Rus) 6530 (--)

4. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5090 (--)

5. Holger Rune (Den) 4790 (+1)

6. Jannik Sinner (Ita) 4725 (+2)

7. Casper Ruud (Nor) 4715 (-2)

8. Andrey Rublev (Rus) 4595 (-1)

9. Taylor Fritz (Usa) 3605 (--)

10. Frances Tiafoe (Usa) 3050

Così gli altri italiani:

18. Lorenzo Musetti 1995 (+1)

38. Matteo Berrettini 1147 (--)

39. Lorenzo Sonego 1105 (--)

61. Matteo Arnaldi 855 (+5)

111. Marco Cecchinato 549 (-1)

122. Luca Nardi 519 (+4)

125. Fabio Fognini 497 (-4)

141. Giulio Zeppieri 442 (+1)

142. Flavio Cobolli 442 (+1)

160. Andrea Vavassori 382 (-3)

162. Matteo Gigante 374 (+40)

164. Raul Brancaccio 371 (-2)

170. Francesco Passaro 356 (-3)