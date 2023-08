Mancini flirta con gli sceicchi. Dietro l'addio del ct i petroldollari? Pronta la panchina dell'Arabia Saudita

Roberto Mancini è il probabile nuovo ct dell’Arabia Saudita: lo sostiene il quotidiano sportivo in arabo Arriyadiyah, all’indomani delle dimissioni del tecnico azzurro. In un articolo rilanciato da Arab News, il giornale cita fonti anonime secondo cui Mancini potrebbe succedere al francese Hervè Renard alla guida dei Figli del deserto, come è soprannominata la nazionale asiatica.

Il quotidiano arabo ricorda che, se la notizia sarà confermata, Mancini diventerà il 49mo ct dell’Arabia Saudita, il 19mo europeo e il primo italiano. Il primo impegno saranno, da novembre, le qualificazioni asiatiche per i mondiali del 2026 in cui i sauditi dovranno vedersela con Giordania, Tagikistan e una tra Cambogia e Pakistan.