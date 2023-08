Mercato in fermento: Arnautovic torna all'Inter dopo 13 anni. Roma scatenata con Paredes e Renato Sanches

Nel week end comincia il campionato ed è tempo di stringere i tempi per le varie trattative. Lo sta facendo l’Inter che oggi ha definito gli arrivi di CARLOS AUGUSTO dal Monza e di Marko ARNAUTOVIC dal Bologna, L'austriaco, 3 presenze in nerazzurro nella stagione del 'Tripletè, torna quindi ad Appiano Gentile per un affare complessivo da dieci milioni di euro al Bologna, mentre l'ingaggio del calciatore sarà di 3,7 milioni più bonus, usufruendo del decreto crescita che permetterà all’Inter di risparmiare sul lordo. Rimane invece indefinito il futuro di Lazar SAMARDZIC, che sembra allontanarsi dal club vicecampione d’Europa con cui sembrava tutto fatto. Ma il nome Inter fa, inevitabilmente pensare anche a Romelu LUKAKU, al quale starebbe pensando il Tottenham per sostituire Harry KANE, passato al Bayern Monaco per 116 milioni di euro. Il Chelsea, che oggi ha definito con il Brighton l’acquisto dell’ecuadoregno Moises CAICEDO, per l’ariete belga continua a chiedere 45 milioni di euro, prezzo accessibile per gli Spurs dopo la cessione del loro capitano.

Grandi manovre in casa Juventus, dove la cessione di NEYMAR all’Al Hilal da parte del Psg potrebbe indurre il club parigino a puntare su Federico CHIESA, che sembrava in odor di conferma. In casa bianconera è tornato di moda Domenico BERARDI, che si sarebbe convinto ad andare alla corte di Massimiliano Allegri, ma l’affare può andare in porto solo se il Sassuolo accetta anche una contropartita tecnica, che potrebbe essere costituita da Samuel ILING JUNIOR e da Matias SOULE'. Il Bayern ha sondato il terreno per Wojcek SZCZESNY. Sempre a Torino ma sulla sponda granata ci si sta muovendo con decisione per arrivare a Ruslan MALINOVSKYI, ex Atalanta che vuole tornare in Italia ma per il quale c'è la concorrenza di Genoa e Monza. La Roma non vuole mollare la presa per MARCOS LEONARDO, contro il quale il Santos ha minacciato di adire le vie legali se non riprenderà ad allenarsi. Così per sbloccare la situazione è arrivata in Brasile, proveniente da Parigi, l’agente Rafaela Pimenta che fa da intermediario in questa trattativa e ora parlerà con la dirigenza del club del litorale paulista. Oltre all’attuale centravanti del Santos, la Roma vorrebbe arrivare anche a Duvan ZAPATA e insiste sulla formula secondo cui l'obbligo di riscatto scatterebbe al raggiungimento del 40% delle possibili presenze stagionali. Una soluzione non gradita nè all’Atalanta nè che al giocatore, il quale vorrebbe essere certo di sposare definitivamente la causa giallorossa. Con la Dea la Roma tratta anche per Merih DEMIRAL, difensore in uscita da Bergamo. Per il centrocampo a conclusione la trattativa con il Psg per Leandro PAREDES, che arriva a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro più bonus, e RENATO SANCHES, preso invece in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il Cagliari ha tentato di inserirsi per Walid CHEDDIRA, destinato al Frosinone (che è tornato a chiedere Gianluca GAETANO al Napoli), e visto che il tentativo sembra essere andato a vuoto ora punta sullo juventino KAIO JORGE, visto che per Bruno PETKOVIC la Dinamo Zagabria ha chiesto una cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza della squadra sarda. E' fatta, intanto, per Matteo CANCELLIERI dalla Lazio all’Empoli, che rivorrebbe anche Jean Daniel AKPA AKPRO. Infine il Napoli, che non ha ancora rinunciato all’idea di prendere Teun KOOPMEINERS, per il quale sarebbe pronto un quinquennale da due milioni di euro a stagione. Ma la richiesta dell’Atalanta di 50 milioni ha frenato gli emissari del presidente Aurelio De Laurentiis, che ne offre 37. Però lo stesso De Laurentiis è convinto di poter vincere le resistenze del suo collega Antonio Percassi.

Colpo Fiorentina in attacco

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Lucas Beltran proveniente dal River Plate per 22,5 milioni di euro comprensivi di bonus più una percentuale del 10% sulla futura rivendita. L’attaccante argentino classe 2001 è arrivato a Firenze sabato e in questi giorni si è sottoposto le visite mediche e le firme sul contratto che lo legherà al club viola fino al 2028. Da domani Beltran si aggregherà alla squadra per la ripresa della preparazione in vista del debutto in campionato sabato a Marassi contro il Genoa. Sempre oggi la Fiorentina ha ufficializzato anche la cessione del portiere Michele Cerofolini al Frosinone a titolo definitivo, con diritto però di riacquisto.