Nelle mani di Luciano. L'Italia ha scelto Spalletti per il dopo Mancini. Resta solo il nodo clausola

Sarà con ogni probabilità Luciano Spalletti il nuovo allenatore della Nazionale di calcio italiana. L'annuncio verrà dato dopo Ferragosto (il prima possibile, tenendo conto che gli Azzurri si giocheranno il tutto per tutto a brevissimo) ma non restano molti dubbi. Una volta che l'allenatore toscano scioglierà il vincolo che lo lega al Napoli, potrà concentrarsi sulla gara del 9 settembre contro la Macedonia del Nord. Una clausola che resta, in sostanza, l'ultimo ostacolo prima della firma.