Neymar-Al Hilal, ci siamo: il brasiliano del Psg arriva in Arabia con la promessa di poter disporre... di uno zoo

Neymar e l'Al-Hilal: una storia d'amore carica di... interessi. Il passaggio del brasiliano in Arabia Saudita non è dipeso solo dalla pioggia di milioni (minimo 80) che sommergeranno l'ormai ex calciatore del Psg. Tra le richieste di Neymar agli sceicchi, infatti, ce ne sono alcune incredibili: oltre ai bonus per le vittorie, ai pagamenti per post promozionali su Instagram, a un aereo privato, alla tenuta di lusso (con tanto di personale di servizio, chef personali e autisti privati), si parla anche di uno zoo con animali esotici, come riporta la Gazzetta dello Sport.