Sci in lutto, muore a 96 anni l'atleta “rivoluzionario” Andreas Daescher. Ecco chi era

Inventò la tecnica delle braccia tese rivolte leggermente verso il basso vicino al corpo per cercare più aerodinamicità al fine di spiccare il volo con gli sci più lungo. In precedenza, gli atleti 'volavanò in aria con le braccia tese in avanti. Tra gli anni '50 e la metà di quelli '80 questo stile che rivoluzionò il salto con gli sci, era chiamato 'tecnica Daescher'. Il suo inventore, Andreas Daescher, svizzero di Davos - sua mamma Ursina era nata Nerina Mottolini, cittadina italiana - è morto all’età di 96 anni. Una notizia passata un pò in sordina - il decesso risale al 4 agosto scorso - ma il saltatore con gli sci elvetico è stato il 'padrè dello stile di oggi.

Andreas Daescher il 3 marzo del 1950 stabilì il record del mondo del salto con gli sci (durò per poco tempo) atterrando dal trampolino tedesco di Oberstdorf a 130 metri.