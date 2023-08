Debacle azzurra a Cincinnati: eliminati Sinner, Musetti e Sonego

Dopo l'esaltante settimana di Toronto, culminata con la vittoria all'Atp Master 1000 canadese, Jannik Sinner è inciampato nella sconfitta al torneo di Cincinnati (altro torneo importante di preparazione verso l'ultimo torneo dello Slam, lo Us Open).

Il tennista altoatesino, nel giorno del suo compleanno, è stato sconfitto dal serbo Lajovic con il punteggio di 6-4, 7-6.

Out anche Musetti e Sonego

Masters 1000 di Cincinnati finito anche per Lorenzo Sonego. L’azzurro numero 39 ATP è stato eliminato dallo statunitense Taylor Fritz, numero 9, perdendo in due set con il punteggio di 6-4, 7-6. Sconfitto anche Lorenzo Musetti dal russo Medvedev. Il numero 3 del mondo si è imposto sull'azzurro in due set per 6-3, 6-2.