Colpaccio Aston Villa: preso Zaniolo. Altra chance europea per l'ex romanista

Nicolò Zaniolo sta per approdare alla corte di Unai Emery all’Aston Villa. Stando al "Birmingham Mail", il 24enne centrocampista italiano si sarebbe già sottoposto alle visite mediche e ritroverà come dirigente quel Monchi che nel 2018 lo portò in giallorosso. Zaniolo, individuato dai Villains come sostituto ideale di Buendia, atteso da un lungo stop per infortunio, lascia dunque il Galatasaray dopo pochi mesi. Lo stesso Erden Timur, vicepresidente del club turco, ha confermato che è stato raggiunto un accordo con gli inglesi: "Siamo nella fase finale della trattativa, il nostro obiettivo era ottenere più dei 35 milioni di euro della clausola rescissoria e stiamo cercando di farlo con alcuni bonus". La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto condizionato