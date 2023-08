Addio Carlo Mazzone, stasera l'Ascoli esordirà in campionato a Cosenza e giocherà con il lutto al braccio

L'addio di Carlo Mazzone ha scosso il mondo delle calcio. In particolar modo le piazze che lo hanno "vissuto" da allenatore. Tra queste, Ascoli. Come riporta picenotime, stasera, in occasione della prima partuta di campionato tra il Cosenza e i bianconeri, che si disputerà al "Marulla" (fischio d'inizio alle 20,30) gli ospiti giocheranno con il lutto al braccio. L'allenatore più amato nella storia dell'Ascoli Calcio è venuto a mancare oggi proprio ad Ascoli Piceno.

Gli omaggi a 'Sor Carletto'

Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova Tribuna Est dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Il 30 Settembre 2022 ricevette la cittadinanza onoraria da parte del sindaco Marco Fioravanti. Nel novembre 2022 Prime Video gli dedicò il docufilm "Come un padre" con le testimonianze di tanti campioni del calcio mondiali che hanno avuto la fortuna ed il privilegio di lavorare con lui: Andrea Pirlo, Roberto Baggio, Francesco Totti, Pep Guardiola, Claudio Ranieri, Marco Materazzi e tanti altri.

La sua vita ad Ascoli

Nato a Roma il 19 Marzo 1937, da anni "Sor Carletto" viveva nel capoluogo piceno con la sua famiglia. Dopo aver vestito la maglia dell'Ascoli Calcio da calciatore negli anni '60, ha guidato da tecnico il Picchio dal 1968 al 1975 e poi dal 1980 al 1984, contribuendo a scrivere insieme al Presidentissimo Costantino Rozzi indimenticabili pagine di calcio e di sport. Il 30 Ottobre 2022 la sua ultima apparizione pubblica al Teatro Ventidio Basso di Ascoli in occasione della proiezione del docufilm "Come un padre".