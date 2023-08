Calcio in lutto, addio a mister Francesco Scorsa: ha allenato Catanzaro, Messina e Vigor Lamezia

È morto Francesco Scorsa, allenatore di calcio calabrese (era nato a Soverato), all'età di 76 anni. Da tempo Scorsa, morto in ospedale a Bologna, viveva a Cesena ed era un volto noto del calcio italiano ed in particolar modo calabrese con un passato importante da calciatore e allenatore. In Serie B ha allenato il Catanzaro (stagione 1985-86) ed il Messina (stagione 1989-90). Nel 1991-92 allenò la Vigor Lamezia in Serie C2 guidando i biancoverdi al primo posto a lungo durante il girone d'andata.

Discreta la sua carriera di difensore, o meglio di libero come si usava a quei tempi, che ha avuto il suo apogeo ad Ascoli (quasi 150 presenze in serie A con la squadra allenata da Carlo Mazzone, mito del calcio italiano scomparso anch'egli oggi)).