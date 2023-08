Qui si (ri)fà l'Italia, Spalletti nuovo ct della Nazionale. Deve rialzare una squadra a pezzi. Contratto fino al 2026

Luciano Spalletti sarà il nuovo ct dell’Italia: è stato raggiunto l’accordo tra il tecnico toscano e il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

«Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi». Così il presidente della Figc Gabriele Gravina commenta l’accordo per la nomina di Luciano Spalletti a nuovo ct della nazionale italiana.

L'annuncio della Federcalcio

La Federcalcio ha annunciato ufficialmente sul suo sito la notizia, anticipata dall’ANSA, dell’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. «L'allenatore toscano - si legge nella nota - assumerà l'incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano». Contratto fino al 2026.

Spalletti si portera' uno staff snello, 3-4 fedelissimi

Non sono attese rivoluzioni nello staff azzurro con l’arrivo di Luciano Spalletti come nuovo ct. Il tecnico di Certaldo si dovrebbe portare solo 3-4 fedelissimi, a partire dallo storico braccio destro, il 64enne Marco Domenichini. Probabile che lo seguano anche il preparatore atletico Francesco Sinatti e uno tra Daniele Baldini e Alessandro Pane (più difficile che siano entrambi) come assistente tecnico.

Dovrebbero invece essere confermate gran parte delle nomine annunciate dalla Figc prima del passo indietro di Roberto Mancini: Gianluigi Buffon come capodelegazione, Andrea Barzagli per curare la fase difensiva e il match analyst, Antonio Gagliardi. Qualche dubbio in più per Alberto Bollini, che era stato promosso vice dopo il trionfo con l’Under 19 agli Europei, e per il team manager Lele Oriali che parlerà con Spalletti prima di decidere su un’eventuale permanenza.

Possibile anche un nuovo preparatore dei portieri: rimasto a Napoli Alejandro Lopez, Spalletti potrebbe rivolgersi ad Adriano Bonaiuti che aveva avuto all’Inter o a Adalberto Grigioni che ha appena lasciato la Lazio dopo 18 anni.

Balata (Serie B): "Ottima scelta, farà bene"

"Faccio i complimenti a Gravina. E’ un’ottima scelta. Sono convinto che farà bene". Così, ai microfoni di SkySport, a pochi minuti dal via del primo match della categoria cadetta italiana, ovvero Bari-Palermo, il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, a proposito della decisione di affidare la panchina della Nazionale azzurra a Luciano Spalletti.