L'Inter piega il Monza con la doppietta del solito Lautaro. Fiorentina show a Marassi

Inter - Monza 2-0

Marcatore: 8'pt e 31'st Lautaro Martinez

Inter (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6 (39'st Bisseck sv), De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Dumfries 6.5 (22'st Cuadrado 6), Barella 6, Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6, Dimarco 6.5 (22'st Carlos Augusto 6); Thuram 6.5 (22'st Arnautovic 6.5), Lautaro Martinez 7.5 (35'st Frattesi sv). In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Correa, Asllani, Stabile, A. Stankovic. Allenatore: Inzaghi 6.5

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; D’Ambrosio 5.5 (25'st Pedro Pereira 6), Pablo Mari 5.5, Caldirola 6; Ciurria 5.5, Gagliardini 6 (25'st Machin 6), Pessina 5.5, Kyriakoupoulos 6 (41'st V.Carboni sv); Colpani 6 (15'st Birindelli 6), Caprari 5.5; Maric 5 (15'st Dany Mota 5.5). In panchina: Sorrentino, Gori, F.Carboni, Petagna, Bondo, A.Carboni, Cittadini, Vignato. Allenatore: Palladino 5.5.

Arbitro: Colombo di Como 6

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 72.509. Ammoniti: Lautaro Martinez, Caldirola. Angoli: 8-3. Recupero: 3'pt, 6'st.

Ha cominciato con una doppietta, Lautaro Martinez, a San Siro. Un "idolo" dei tifosi che all’Inter ha dato i primi punti pesanti della stagione. Non facilissima, ma abbastanza agevole la vittoria nerazzurra. I nuovi sono già abbastanza in palla, ma i gol li fa solo Lautaro, come da copione. Il Monza è partito forte nella ripresa, ma l’Inter ha evitato il pareggio ed è andata al raddoppio. La squadra di Inzaghi ha cominciato quindi col piede giusto, in un derby che presentava teoricamente parecchie insidie, compresa quella della presenza fra i brianzoli degli ex D’Ambrosio e Gagliardini. Inzaghi aveva presentato Sommer e Thuram, fra i nuovi, mentre Frattesi, Cuadrado e Arnautovic erano partiti dalla panchina. Palladino, privo dello squalificato Izzo, aveva dovuto lasciar fuori anche l’infortunato Bettella. Davanti inizialmente Maric e non Mota. Nella caldissima serata di San Siro, il buon inizio dei nerazzurri è stato premiato da un’azione di Dumfries sfruttata dopo otto minuti da Lautaro, pronto ad avventarsi come un rapace sulla palla bassa del vantaggio da destra. Labile la difesa brianzola. Monza tuttavia pericoloso con qualche ripartenza e un affondo di Caprari. Ma il pallino è rimasto in mano all’Inter, che ha sfiorato il raddoppio con un diagonale di Dimarco. Qualche azione offensiva dei brianzoli, ma niente gol. Nella ripresa un tiro-cross di Barella alto e un tentativo del Monza di Gagliardini e salvataggio di Calhanoglu. Un sinistro di Dimarco ha sfiorato l’incrocio. Sono entrati Birindelli e Mota per Colpani (acciaccato) e Maric. Anche Birindelli ha tentato: alto. Thuram non è arrivato su una palla da destra. In campo Carlos Augusto (Dimarco), Cuadrado (Dumfries) e Arnautovic (Thuram). Machin e Pererira per Gagliardini e D’Ambrosio. Nella fase finale, al 31', bella giocata di Arnautovic sulla sinistra, traversone basso e tocco vincente di Lautaro. Caldirola ha evitato il 3-0 di Carlos Augusto. Si sono visti anche Frattesi e Bisseck. E Carboni, un altro ex, nel Monza, Alla gente Thuram e Arnautovic sono piaciuti molto, ma Lautaro di più, anche se si è fatto ammonire. Sicuro Sommer. Fra i brianzoli attivo Colpani. Bene Di Gregorio. In attesa dell’arrivo di Pavard e Colombo, le due squadre hanno cominciato con sufficiente allure, ma i tre punti hanno premiato l'Inter. Meritatamente, diremmo.

Genoa - Fiorentina 1-4

Marcatori: 5'pt Biraghi, 11'pt Bonaventura, 40'pt Gonzalez, 11'st Mandragora, 13'st Biraschi

Genoa (3-5-1-1): Martinez 5; Dragusin 5, Bani 5, Biraschi 6; Hefti 5.5 (14'st Vasquez 6), Frendrup 5, Badelj 6 (14'st Jagiello 6), Thorsby 5.5, Martin 5 (14'st Ekuban 6); Gudmundsson 5.5; Retegui 5.5. In panchina: Leali, Sommariva, De Winter, Coda, Aramu, Puscas. Allenatore: Gilardino 5.5.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6 (37'st Dodo sv), Milenkovic 6, Ranieri 6, Biraghi 7.5; Mandragora 6.5 (37'st Duncan sv), Arthur 6.5; Brekalo 6, Bonaventura 7.5 (43'st Infantino sv), Gonzalez 7 (27'st Sottil 6); Nzola 6 (37'st Beltran sv). In panchina: Martinelli, Christensen, Jovic, Sabiri, Martinez Quarta, Amrabat, Comuzzo, Parisi, Kokorin. Allenatore: Italiano 7.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta 6.

Note: serata calda, campo in perfette condizioni. Spettatori: 30mila circa. Ammoniti: Retegui, Biraghi, Bonaventura, Bani, Milenkovic. Angoli: 3-4. Recupero: 3'; 4'.

Inizia nel migliore dei modi il campionato 2023/2024 della Fiorentina che non lascia scampo al neopromosso Genoa, stendendolo al Ferraris per 4-1 con le reti di Biraghi, Bonaventura, Gonzalez e Mandragora. I viola si dimostrano una grande formazione piena di risorse e che punta ad essere una delle protagoniste del torneo. Per i rossoblù, che nel prepartita hanno presentato ai 30mila del Ferraris il nuovo arrivato Malinovskyi, complicato l’impatto con la Serie A: troppo poco il gol di Biraschi. Gilardino sceglie il suo consueto 3-5-1-1 con Gudmundsson alle spalle del bomber Retegui, Thorsby subito dal 1' a centrocampo; dall’altra parte Italiano, che del tecnico del Genoa è stato compagno di squadra al Verona, si affida al rodato 4-2-3-1. Tante le novità nei toscani: il giovane classe 2004 Kayode terzino destro (al debutto in A), Arthur a centrocampo e Brekalo sulla trequarti a supporto di Nzola. Pronti via e proprio l'ex Spezia, che Italiano aveva avuto al Trapani, imbecca Biraghi sulla sinistra: il laterale viola si sposta la palla sul destro (il suo piede debole) e trafigge Martinez con una violenta conclusione che si insacca sotto la traversa. All’11' il raddoppio: mancino di Gonzalez che si stampa sul palo con deviazione di Martinez, sul pallone si avventa Bonaventura che non sbaglia.

Il Genoa risente di questo uno-due e al 40' subisce anche la terza rete della Fiorentina: angolo di Biraghi, colpo di testa di Gonzalez e palla alle spalle dell’estremo difensore del Genoa. Nella ripresa la gara riprende sulla stessa falsariga del primo tempo e gli ospiti trovano il gol del 4-0 con Mandragora che spinge in rete un perfetto assist di Bonaventura. Stavolta però i rossoblù reagiscono e accorciano poco dopo con Biraschi, sugli sviluppi di un corner. Nel finale chance anche per Retegui ma Terracciano si oppone al colpo di testa del centravanti azzurro.