Storico argento mondiale per Leonardo Fabbri nel getto del peso

Impresa di Leonardo Fabbri che questa sera a Budapest ha scritto una bellissima pagina per l’atletica leggera italiana conquistando una medaglia d’argento che paga dei tanti sacrifici fatti in questi anni. L’allievo dell’ex azzurro Paolo Dal Soglio ha centrato la seconda medaglia di sempre per l’Italia nel getto del peso ai Mondiali. Un solo precedente, sempre d’argento, quello di 36 anni fa datato 28 agosto 1987 allo stadio Olimpico di Roma (ancora senza copertura) di Alessandro Andrei che si presentava in pedana fresco primatista mondiale con 22,91 che è ancora record italiano.