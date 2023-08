La Juventus parte forte. Atalanta vola con De Ketelaere. La Lazio cade a Lecce: 2-1. Roma 2-2 con la Salernitana

Udinese-Juventus 0-3

Marcatori: 2' pt Chiesa, 20' pt Vlahovic (rig.), 49' pt Rabiot

Udinese (3-5-2): Silvestri 5; Perez 5.5, Bijol 5, Kabasele 6; Ebosele 5.5 (12' st Ferreira 6), Zarraga 5 (1' st Samardzic 6), Walace 5.5, Lovric 5.5, Kamara 5 (1' st Zemura 5.5); Thauvin 6.5 (21' st Success 6), Beto 6 (30' st Lucca 6). All. Sottil 5.5

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Danilo 6, Bremer 6, Alex Sandro 6; Weah 6 (1' st McKennie 6), Miretti 6 (1' st Fagioli 6), Locatelli 6, Rabiot 7, Cambiaso 6.5 (25' st Iling Junior 6); Vlahovic 7 (40' st Yildiz sv), Chiesa 7 (32' st Milik 6). All. Allegri 6.5.

Arbitro: Rapuano di Rimini 6

Note: ammoniti: Alex Sandro, Kabasele, Danilo, Locatelli. Angoli: 7-3. Recupero: 5'; 5'.

Udine. La Juventus inizia il suo campionato con una convincente vittoria per 3-0 su un campo difficile come quello dell’Udinese. Succede tutto nel primo tempo.

Nemmeno il tempo di iniziare e gli ospiti sbloccano la sfida proprio con una giocata dei suoi due attaccanti: Vlahovic recupera palla approfittando di un errore di Zarraga, arriva al limite e scarica su Chiesa che con un destro potente e preciso infila Silvestri. Nemmeno il tempo di sistemarsi e la Juventus sfiora il raddoppio con Cambiaso ma il portiere dei friulani è attendo e para con i piedi. Ma la seconda rete è nell’aria e arriva al 20' con un calcio di rigore, tocco col braccio in area di Ebusele su cross di Alex Sandro, trasformato da Vlahovic. La squadra di Allegri amministra la gara rischiando poco o nulla, se non al secondo di recupero del primo tempo quando Szczesny è costretto a deviare in angolo un conclusione insidiosa di Thauvin.

Prima dell’intervallo, però, la Juventus praticamente archivia la pratica: cross di Cambiaso, Rabiot si inserisce alle spalle di Bijol e buca per la terza volta Silvestri. Nella ripresa i ritmi si abbassano ed è l’Udinese che prova in tutti i modi a rientrare in partita ma finisce 0-3.

Sassuolo-Atalanta 0-2

RETI: 38'st De Ketelaere, 48'st Zortea

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6.5, Viti 6.5 (33'st Miranda 6), Vina 6 (1'st Missori 6); M. Lopez 6, Henrique 6; Defrel 5 (33'st Volpato 6), Bajrami 5 (17'st Thorstvedt 6), Laurienté 5.5; Pinamonti 5 (40'st Mulattieri sv). In panchina: Pegolo, Cragno, Ceide, Boloca, Paz, Lipani. Allenatore: Dionisi 6.

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6.5; Djimsiti 6, Scalvini 6.5, Kolasinac 6; Zappacosta 6.5 (27'st Zortea 7), De Roon 6, Koopmeiners 5.5 (42'st Adopo sv), Ruggeri 6.5; Pasalic 5.5 (1'st Ederson 6); Lookman 6.5 (17'st Scamacca 6), Zapata 5.5 (1'st De Ketelaere 7.5). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Muriel, Bakker. Allenatore: Gasperini (squalificato, in panchina Gritti) 6.5.

Arbitro: Marchetti di Ostia 6

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Angoli: 7-7. Recupero: 3', 7'

L’Atalanta risolve nel finale in casa del Sassuolo una gara complicata grazie al supporto della panchina venuta in soccorso dopo un primo tempo non particolarmente brillante. Nel caso specifico, si tratta soprattutto di De Ketelaere - al primo gol in A dopo l’anno difficile al Milan - e Scamacca futuri titolari, oltre all’altro ex, Zortea che ha chiuso la contesa dopo il novantesimo. De Ketelaere ha segnato alla fine, sfiorando altre due reti (una traversa) nei 45 minuti in cui è stato in campo, garantendo un grande contributo per la vittoria. Verdetto forse troppo severo per il Sassuolo che ha tenuto fino al 38'. Dionisi si è preso qualche rischio inserendo strada facendo alcuni dei suoi giovani senza ricevere risposte troppo positive. L'Atalanta è uscita alla distanza, ha saputo soffrire in alcune circostanze, ma poi è cresciuta facendo valere il proprio tasso tecnico. Poche sorprese all’inizio rispetto alla vigilia: nell’Atalanta esordio in difesa per Kolasinac, mentre Ruggeri vince il ballottaggio con Bakker. Panchina per i nuovi De Ketelaere e l'ex Scamacca. Nel Sassuolo, fuori Berardi per decisione della società (il giocatore non era presente stasera al Mapei Stadium, pare fuori città, in piscina con la famiglia), una sola punta, Pinamonti, con Vita e Vina a completare il reparto difensivo che vede impiegati Erlic e Toljan (squalificato Tressoldi) Avvio di gara scoppiettante prima che la partita si incanali su binari di equilibrio con ritmi bassi. Al 3' Laurientè, dopo un angolo corto, prova a sorprendere Musso che se la cava deviando in angolo. Un minuto dopo occasione Atalanta con Koopmeiners che si coordina bene, ma la sua conclusione viene respinta quasi sulla linea da Erlic. Rischia ancora il Sassuolo che subisce l’iniziativa di Zappacosta sulla fascia destra. Attenta la difesa del Sassuolo nello sventare il pericolo portato da Lookman. Al 33' Zapata, troppo solo, sulla destra, Consigli che devia in angolo. Rischia il Sassuolo, ci pensa Lopez a salvare quasi di istinto sulla linea di porte. Risponde Henrique, con Musso attento. Dopo l’intervallo l’Atalanta si affida a De Ketelaere, salutato dal boato dei tifosi bergamaschi, al posto di Zapata, inserendo anche Ederson per Pasalic. Cambio in difesa nel Sassuolo con l’uscita di Vina per Filippo Messori, classe 2004 capitano dell’under 19 campione d’Europa. Inizio deciso di ripresa per l’Atalanta, anche se la Dea rischia grosso sulla conclusione di Laurientè che scheggia la traversa. Al 4' De Keteleare subito vicino al gol con un colpo di testa ravvicinato dopo il cross di Ruggeri dalla sinistra. Aumenta la pressione dell’Atalanta che costringe il Sassuolo sulla difensiva. In particolare quando entra Scamacca che confezione subito un assist (18') che Ketelaere non sfrutta da ottima posizione colpendo la parte alta della traversa. Molto attivo l’ex del Milan che sarà decisivo nel finale.In particolare al minuto 33' quando intercetta di testa una palla da corner. Il belga salta più in alto di tutti, anticipa Thorvestd. Grande parata di Consigli ma prende la palla oltre la linea. Gol regolare e Atalanta avanti. Infine nel lungo recupero diagonale da applausi dell’altro ex, Zortea, che chiude la sfida. Sassuolo generoso, ma è evidente che senza Berardi questa squadra ha dei limiti.

Lecce-Lazio 2-1

RETI: 26' pt Immobile, 40' st Almqvist, 42' st Di Francesco.

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6 (20' st Blin 6), Pongracic 5.5, Baschirotto 5.5, Dorgu 6 (20' st Gallo 7); Rafia 6 (20' st Kaba 6), Ramadani 6, Gonzalez 5.5 (38' st Burnete sv); Almqvist 7, Strefezza 6.5, Banda 6.5 (32' st Di Francesco 7). In panchina: Brancolini, Borbei, Maleh, Helgason, Berisha, Corfitzen, Smajlovic, Voelkerling, Dermaku, Lemmens. Allenatore: D’Aversa 6.

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5.5 (27' st Pellegrini 6), Patric 5.5, Romagnoli 6, Marusic 6; Kamada 6 (9' st Vecino 6), Cataldi 6 (43' st Castellanos sv), Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 5.5 (9' st Isaksen 5.5), Immobile 7, Zaccagni 5.5 (27' st Pedro 6). In panchina: Adamonis, Furlanetto, Casale, Gila, Hysaj, Basic, Rovella. Allenatore: Sarri 6.

Arbitro: Dionisi de L’Aquila 6. N

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Strefezza, Isaksen, Gonzalez, Pongracic, Pellegrini. Angoli: 5-2. Recupero: 1'; 6'.

Non è stata una passeggiata al Via del Mare, eppure alla fine il Lecce riesce a vincere in rimonta 2-1 contro la Lazio nella prima giornata di Serie A. Come successo lo scorso 4 gennaio, dopo il gol di Immobile alla mezzora del primo tempo, i salentini rovesciano il risultato in due minuti con le reti di Almqvist e Di Francesco nel finale di partita. I biancocelesti sbagliano l’esordio in campionato, alla prima dopo l’addio di Milinkovic-Savic (il suo sostituto Kamada, subito titolare e protagonista di un debutto discreto) perdendo la testa negli ultimi dieci minuti. Un esordio meritato per D’Aversa, con i giallorossi che dimostrano subito di voler ripartire dalla salvezza conquistata l’anno scorso. Il Lecce inaugura al meglio la gara, al 10' ha già trovato la sua migliore occasione con Strefezza. I padroni di casa continuano a mantenere il pallino fino al 26' quando Immobile conferma la personale tradizione di segnare alla prima di campionato. L'attaccante sigla lo 0-1 in spaccata, superando Falcone e concretizzando la palla al bacio di Luis Alberto.

La Lazio sfiora il raddoppio quasi all’intervallo, bravo il portiere a respingere il tiro di Lazzari. I salentini approcciano bene alla ripresa come avevano fatto a inizio match e cercano la rimonta. Si rendono pericolosi due volte con Strefezza e Banda prima che Felipe Anderson si divori l’occasione del raddoppio. Sarri è furioso per il calo dei suoi, in sofferenza per tutto il secondo tempo: non basta a calmarlo la traversa centrata all’82' da Immobile. Poi in due minuti il Lecce cambia la partita. All’85' il sinistro di Almqvist dal limite dell’area firma il meritato pareggio. All’87' invece il gol di Di Francesco, dopo un batti e ribatti in area, ribalta il risultato e regala il successo ai giallorossi, capaci di battere la squadra seconda in campionato un anno fa.

Roma-Salernitana 2-2

RETI: 17' pt Belotti, 36' pt Candreva, 4' st Candreva, 37' st Belotti.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 5 (20' st Paredes 6.5), Llorente 6; Kristensen 4.5 (20' st Karsdorp 6.5), Bove 5.5 (20' st Renato Sanches 6), Cristante 5.5, Aouar 7 (47' st Pagano sv), Spinazzola 5 (20' st Zalewski 6); El Shaarawy 6, Belotti 7.5. In panchina: Boer, Svilar, Ndicka, Celik, Pisilli, Solbakken, Alessio. Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Bruno Conti) 6.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6; Lovato 6.5, Fazio 6, Gyomber 5; Mazzocchi 6.5 (21' st Dia 6), Maggiore 6 (33' st Legowski sv), L. Coulibaly 7.5, Bradaric 6.5; Candreva 8, Kastanos 6 (33' st Sambia 6); Botheim 6 (43' st M. Coulibaly sv). In panchina: Fiorillo, Costil, Elia, Motoc, Sfait, Iervolino. Allenatore: Paulo Sousa 6.

Arbitro Feliciani di Teramo 6.5.

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Gyomber, Maggiore, Kastanos, Fazio. Angoli: 8-1. Recupero: 2', 6'.

Doppietta di Belotti da una parte, doppietta di Candreva dall’altra: Roma e Salernitana iniziano il proprio cammino nella nuova Serie A con un pareggio. All’Olimpico finisce 2-2 con il 'Gallò che trova i suoi primi due gol assoluti in campionato con la maglia giallorossa dopo essere rimasto a secco la scorsa stagione (il Var gliene annulla un altro proprio ad inizio gara), mentre l’ex Lazio riprende da dove aveva lasciato solo qualche mese fa, trovando due perle che hanno fatto sognare per mezz'ora la squadra di Sousa. Alla fine agli uomini di Mourinho (privi di capitan Pellegrini e Dybala squalificati) non riesce la contro rimonta, venendo così costretti a lasciare per strada i primi due della stagione. Passano appena otto giri d’orologio dal fischio d’inizio e i giallorossi sbloccherebbero subito la gara grazie alla fiammata di Belotti su invenzione di Cristante, ma il 'Gallò ha un alluce in fuorigioco e la sua esultanza resta strozzata in gola dopo l’intervento del Var. Al numero 11 romanista, però, bastano altri nove minuti per trovare il suo primo sigillo assoluto in campionato con la Roma: stavolta è Llorente a lanciare in profondità, Belotti vince un contrasto prima con Fazio e poi con Gyomber, indovinando successivamente il mancino che stavolta vale il vero 1-0. La squadra dello squalificato Mourinho sembra in totale controllo, sfiora il raddoppio al 33' con un colpo di testa di Smalling e la successiva ribattuta di Mancini sulla parata di Ochoa, ma al 36' incassa il pareggio di Candreva al primo tiro in porta della Salernitana. Il fantasista granata è il più in palla dei suoi e ad inizio ripresa, esattamente al 49', s'inventa a sorpresa anche il gol del sorpasso ospite: Bradaric sventaglia da sinistra, lui controlla con il destro a rientrare e con un mancino a giro dal limite batte Rui Patricio facendo esplodere il settore ospiti. La Roma non ci sta, Mourinho dalla tribuna dà ordine d’inserire forze fresche e i suoi tornano a caricare a testa bassa alla ricerca del pareggio. Al 77' El Shaarawy centra un incrocio dei pali, poi cinque minuti più tardi ci pensa ancora Belotti a ristabilire la parità con un colpo di testa su corner del neo entrato Paredes. Nel finale i padroni di casa tentano il tutto per tutto per il bottino pieno, ma la retroguardia campana stringe i denti fino all’ultimo per mettersi in tasca il primo punto stagionale.