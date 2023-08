L'Atalanta affonda il Sassuolo (gol di De Ketelaere). Roma e Salernitana pari, doppi Belotti e Candreva

Roma-Salernitana 2-2

RETI: 17' pt Belotti, 36' pt Candreva, 4' st Candreva, 37' st Belotti.

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 5 (20' st Paredes 6.5), Llorente 6; Kristensen 4.5 (20' st Karsdorp 6.5), Bove 5.5 (20' st Renato Sanches 6), Cristante 5.5, Aouar 7 (47' st Pagano sv), Spinazzola 5 (20' st Zalewski 6); El Shaarawy 6, Belotti 7.5. In panchina: Boer, Svilar, Ndicka, Celik, Pisilli, Solbakken, Alessio. Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Bruno Conti) 6.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6; Lovato 6.5, Fazio 6, Gyomber 5; Mazzocchi 6.5 (21' st Dia 6), Maggiore 6 (33' st Legowski sv), L. Coulibaly 7.5, Bradaric 6.5; Candreva 8, Kastanos 6 (33' st Sambia 6); Botheim 6 (43' st M. Coulibaly sv). In panchina: Fiorillo, Costil, Elia, Motoc, Sfait, Iervolino. Allenatore: Paulo Sousa 6.

Arbitro: Feliciani di Teramo 6.5.

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Gyomber, Maggiore, Kastanos, Fazio. Angoli: 8-1. Recupero: 2', 6'.

Roma - Il ritorno al gol di Belotti, la doppietta di Candreva e il ricordo di Mazzone. Roma-Salernitana finisce 2-2, con i giallorossi che, dopo esser andati in vantaggio, riprendono il risultato solo nel finale grazie al Gallo. Protagonista del pre-partita, invece, è «Sor Carletto», scomparso ieri all’età di 86 anni. E se i giallorossi giocano con il lutto al braccio, il club ha voluto omaggiarlo con un ricordo sui maxischermi dell’Olimpico (di nuovo sold out), mentre i tifosi hanno riempito lo stadio di striscioni. Il più struggente, quello in Sud. Poi anche quello per la squadra. «Ci siamo lasciati a Budapest, ci ritroviamo oggi più forti di prima. Avanti ragazzi l’Olimpico è con voi». Ma nel primo tempo la Roma non raccoglie quanto prodotto. Senza Pellegrini e Dybala, squalificati come José Mourinho, lo Special One lancia Aouar e Kristensen (all’esordio in Serie A), affidandosi in attacco a Belotti che lo ripaga dopo neanche 8 minuti, salvo vedersi annullare il gol per millimetrico fuorigioco individuato dalla Var. Gioia solo rimandata di altri dieci minuti, quando sul lancio lungo di Llorente il Gallo aggancia e dribbla Gyomber, battendo Ochoa. Uno a zero e primo gol in Serie A con la maglia giallorossa dopo un digiuno lungo 34 giornate di campionato (l'ultimo risaliva al primo maggio 2022 in Empoli-Torino). Nel momento migliore della Roma, però, arriva il pari della Salernitana, brava a sfruttare la dormita dei di Mancini e Smalling, che lasciano campo e tempo a Candreva di entrare in area e battere Rui Patricio. Stesso epilogo dopo quattro minuti della ripresa con il secondo gol dell’ex Lazio: e stavolta è una vera e propria perla, stop di destro e sinistro a giro dal vertice dell’area, sul palo opposto. Inevitabile andare a festeggiare sotto lo spicchio affollato da 3.500 tifosi da Salerno. La doppietta tramortisce la Roma,e Mourinho tenta la carta dei quattro cambi togliendo i due esterni (Karsdorp e Zalewski per Kristensen e Spinazzola) e inserendo Renato Sanches e Paredes, con l’argentino al posto di Smalling, ma senza passare alla difesa a quattro. E il primo squillo arriva sull'asse Sanches-El Shaarawy, conclusosi con il palo del Faraone. Nel frattempo Sousa toglie Mazzocchi (un esterno) per Dia (attaccante), non rinunciando a giocare. Ma il due a due giallorosso è solo rimandato di qualche minuto con l’angolo di Paredes e la doppietta di Belotti di testa che infuoca un finale che vede Pagano fare il suo esordio in Serie A e Fazio andare vicino all’autorete a 30 secondi dalla fine. Al triplice fischio di Feliciani, però, il risultato è di 2-2. La terza stagione di Mourinho, a differenza delle prime due, comincia con un pari. Quella di Paulo Sousa con un pareggio incoraggiante.

Sassuolo-Atalanta 0-2

RETI: 38'st De Ketelaere, 48'st Zortea

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6.5, Viti 6.5 (33'st Miranda 6), Vina 6 (1'st Missori 6); M. Lopez 6, Henrique 6; Defrel 5 (33'st Volpato 6), Bajrami 5 (17'st Thorstvedt 6), Laurienté 5.5; Pinamonti 5 (40'st Mulattieri sv). In panchina: Pegolo, Cragno, Ceide, Boloca, Paz, Lipani. Allenatore: Dionisi 6.

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6.5; Djimsiti 6, Scalvini 6.5, Kolasinac 6; Zappacosta 6.5 (27'st Zortea 7), De Roon 6, Koopmeiners 5.5 (42'st Adopo sv), Ruggeri 6.5; Pasalic 5.5 (1'st Ederson 6); Lookman 6.5 (17'st Scamacca 6), Zapata 5.5 (1'st De Ketelaere 7.5). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Muriel, Bakker. Allenatore: Gasperini (squalificato, in panchina Gritti) 6.5.

Arbitro: Marchetti di Ostia 6

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Angoli: 7-7. Recupero: 3', 7'