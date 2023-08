Mondiale femminile: il capo della Federcalcio spagnola Buriales bacia sulla bocca la calciatrice Hermoso e scoppia la polemica

Il bacio sulla bocca dato dal presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), Luis Rubiales, alla giocatrice Jenni Hermoso alla cerimonia di premiazione dei Mondiali vinti dalla Spagna, è diventato virale sui social network.

Mentre tutta la Spagna festeggia il primo Mondiale della squadra femminile, l’immagine più eclatante è stata un bacio di Rubiales alla calciatrice, che è stato trasmesso su TVE e presto ha cominciato a essere condiviso a tutta velocità attraverso i social network.

Il ministro ad interim per l’uguaglianza, Irene Montero, ha sottolineato che «non dobbiamo dare per scontato che il bacio senza consenso sia qualcosa 'che accade'. E’ una forma di violenza sessuale che soffrono le donne in modo quotidiano e fino ad ora invisibile, e che non possiamo normalizzare». Montero ha scritto che porre fine a tutto questo «è compito dell’intera società. Il consenso è la questione centrale. Solo il sì è sì».

Da parte sua, Jenni Hermoso ha assicurato che è stato «un gesto di amicizia e gratitudine». «E' stato un gesto reciproco del tutto spontaneo per la gioia immensa che dà vincere un Mondiale. Io e il presidente abbiamo un ottimo rapporto, il suo comportamento con tutti noi è stato da dieci ed è stato un gesto naturale di affetto e riconoscenza» ha detto Jenni Hermoso in alcune dichiarazioni.