Tamberi dopo l'oro a Budapest: "Sarebbe un onore fare il portabandiera a Parigi"

«Sarebbe un onore immenso, il coronamento di una carriera, un premio che mi farebbe tantissimo piacere, anche se altri atleti se lo meritano almeno quanto me, se non di più». Così Gianmarco Tamberi, all’indomani dell'oro dell’alto conquistato ai Mondiali di atletica di Budapest, ha risposto a una domanda sulla possibilità che il presidente del Coni, Giovanni Malagò, possa pensare a lui come portabandiera dell’Italia ai Giochi di Parigi 2024. «Con Malagò ho un bellissimo rapporto e lo ritengo 'il' presidente perché mette gli atleti nelle migliori condizioni possibili per fare sport e per questo devo ringraziarlo», ha aggiunto Tamberi, che ha parlato anche delle sue scelte personali.

«Un figlio? Con Chiara ne abbiamo parlato più volte, stiamo insieme da quattordici anni, ma - ha aggiunto l’altista azzurro - è una cosa da mettere da parte se si vuole puntare a un obiettivo, se devo fare qualcosa in più per stare davanti ad avversari che ritengo più forti di me. La mia vita è fatta di priorità, se avessi un figlio sarebbe quella la priorità, che adesso invece sono Chiara e Parigi».

Infine il programma di questo scorcio di anno. «Se non avrò problemi, ho in programma Zurigo, il 31 agosto, e poi di nuovo in Svizzera il 4 settembre a Bellinzona, ma non la finale di Diamond League di metà settembre a Eugene, che rischia di lasciare strascichi per la preparazione di un anno fondamentale, ancora più di quello che stiamo concludendo».