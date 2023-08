Ai Mondiali taglia il traguardo anche... l'amore: il marciatore slovacco Dominik Cerny completa la gara e chiede alla compagna di sposarlo

Nella tappa mattutina dei Mondiali di atletica a Budapest, le gare di marcia 35 km maschile e femminile hanno attirato l'attenzione non solo per i record e le prestazioni eccezionali, ma anche per un momento sorprendente al di fuori delle competizioni. Durante queste gare che sono iniziate e concluse con poco scarto di tempo, il corridore slovacco Dominik Cerny ha fatto una proposta di matrimonio alla sua fidanzata Hana Burzalova proprio sul traguardo. Questa iniziativa improvvisa ha colto tutti di sorpresa, ma ha emozionato e fatto sorridere gli spettatori presenti. La risposta positiva di Hana ha reso ancora più gioioso il momento per Cerny, aggiungendo una nota di felicità alle fatiche della gara.