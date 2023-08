Arabia pigliatutto: nella Saudi Pro League arrivano anche Veiga (soffiato al Napoli) e Salah

L’Arabia Saudita pigliatutto nel calciomercato. L’ultimo colpo a sorpresa è l’acquisto di Gabri Veiga, il 21enne talentuoso centrocampista del Celta Vigo che sembrava destinato al Napoli e invece approderà all’Al Ahli. I partenopei avevano offerto 25 milioni di euro al club spagnolo ma il club di Gedda l’ha spuntata pagando 40 milioni al club galiziano e garantendo 12,5 milioni a stagione al giocatore.

Intanto un’altra stella della Premier inglese sta per approdare nella Saudi Pro league: Mohamed Salah è infatti vicinissimo al trasferimento all’Al Ittihad. Il 31enne esterno offensivo egiziano ha accettato un’offerta di 70 milioni di euro netti a stagione per tre anni e il Liverpool ha aperto alla cessione che potrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 100 milioni di euro.