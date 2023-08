Italbasket verso il Mondiale, grande fiducia negli Azzurri e nel Poz: “Clima spettacolare, mai visto”

In un clima di grande fiducia, l'Italia vive la vigilia dell’esordio ai Mondiali di basket contro l’Angola. A infondere ottimismo non sono solo le sette vittorie di fila conquistate nell’avvicinamento al torneo - una striscia positiva che dovrebbe allungarsi domani nel match con la squadra africana, sulla carta la meno forte del girone che comprende anche Repubblica Dominicana e Filippine -, quanto nell’atmosfera positiva che si respira nel gruppo. «Ho vissuto tanti raduni ma il clima che percepisco qui non l’avevo mai sentito - sottolinea in conferenza stampa il presidente della Fip, Gianni Petrucci - È stato creato da coach Pozzecco e dal suo staff e rimarrà al di là del risultato. Ovviamente ci auguriamo di andare più avanti possibile». Ed è il ct, seduto al suo fianco, a dettare la linea degli azzurri per il torneo: «Crediamoci».

«Possiamo vivere il Mondiale pensando che tutto ruoti intorno ad un pronostico, e nel caso di fallimento correre a cercare un colpevole - ha proseguito il tecnico - oppure dare la possibilità ai giocatori di vivere questo evento con fiducia. Questa Nazionale è amata e rispettata, e il risultato sportivo non ci toglierà questo status - ha detto ancora Pozzecco -. Finora i ragazzi hanno fatto davvero un ottimo lavoro e si meritano questa considerazione. Ora devono continuare a divertirsi e a giocare a basket insieme, poi vedremo in che posizione ci piazzeremo. Rispettiamo tutti ma dobbiamo solo essere concentrati sul nostro basket e sulla nostra identità». Secondo il tecnico azzurro, nel torneo «non c'è una squadra imbattibile, nemmeno per gli Usa sarà così scontato. Secondo me, sono una dozzina le nazionali da medaglia».

«Fin dal primo giorno, Poz spinge tanto su poche cose. Una di queste è aiutarsi tutti in difesa, che alimenta la fiducia in attacco. E’ una bella sensazione sapere che in questa squadra tutti aiutano tutti», ha spiegato capitan Gigi Datome, al quale ha fatto eco Nicolò Melli: «Ci sacrifichiamo l’un per l’altro.

Siamo molto sotto taglia in questo torneo, quindi dobbiamo darci una mano in ogni situazione e il nostro è un gruppo in cui si vede che tutti mettono qualcosa in più. Ma, come dice il nostro allenatore, alla fine è sempre il campo che parla». «Saremo un pò tesi per l’esordio e ci sta - ha detto uno dei giocatori più attesi, Simone Fontecchio -. Abbiamo tutti piena confidenza in noi stessi e il clima ne risente positivamente».

L’Italia torna a giocare un Mondiale nelle Filippine dopo l'edizione del 1978 proprio a Manila, chiusa con un quarto posto che ad oggi resta il miglior piazzamento in una rassegna iridata. Ripeterlo non sarà facile, ma l’importante è cominciare credendoci.