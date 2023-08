La Roma rompe gli indugi: vuole Lukaku. Il ds Pinto vola a Londra

Sono ore calde sull'asse Roma-Londra. Tiago Pinto e il vice presidente giallorosso, Ryan Friedkin, sono in partenza con un volo privato da Ciampino con direzione capitale inglese per parlare vis a vis con la dirigenza del Chelsea per Romelu Lukaku. I Blues hanno aperto al prestito e la società giallorossa ha ritenuto che fosse necessario, vista la delicatezza della trattativa, proseguire l’operazione di persona e non più telefonicamente. La squadra di Pochettino giocherà questa sera con il Luton a Stamford Bridge, per questo i colloqui tra le parti potrebbero andare avanti a lungo.