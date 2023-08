Il Milan già corre, 4-1 ai danni del Torino. Una Roma arrembante sconfitta a Verona. Frosinone-Atalanta 2-1, Zapata non basta alla Dea. Doppietta di Colpani, il Monza supera l'Empoli

MILAN-TORINO 4-1

RETI: 33' pt Pulisic, 36' pt Schuurs, 43' pt Giroud (rig.), 45' +2' pt Hernandez, 20' st Giroud (rig.).

MILAN (4-3-3): Maignan 6, Calabria 6.5, Thiaw 6.5 (34' st Kjaer sv), Tomori 6.5, Hernandez 7.5 (41' st Florenzi sv); Loftus-Cheek 7 (21' st Musah 6), Krunic 6.5, Reijnders 7; Pulisic 7.5, Giroud 7.5 (21' st Chukwueze 6), Leao 7 (21' st Okafor 6). In panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Pellegrino, Adli, Pobega, Romero, Colombo. Allenatore: Pioli 7

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6, Schuurs 6, Buongiorno 5, Rodriguez 5.5; Bellanova 5 (14' st Lazaro 6), Ricci 5.5, Ilic 5 (1' st Linetty 5.5), Vojvoda 5; Vlasic 5, Radonjic 5 (14' t Karamoh 6); Sanabria sv (21' pt Pellegri 5). In panchina: Gemello, Popa, Zima, N'Guessan, Dembele, Tameze, Gineitis, Ilkhan. Allenatore: Juric 5

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Ilic, Hernandez, Thiaw, Milinkovic-Savic, Linetty. Angoli 2-1. Recupero 6' pt, 6' st.

Dopo la vittoria in trasferta a Bologna, il Milan bagna anche l’esordio casalingo in Serie A con un bel successo ai danni del Torino. A San Siro finisce 4-1 con le reti di Pulisic e Giroud (doppietta), che si ripetono dopo i sigilli del Dall’Ara, e il gol di Theo Hernandez, mentre a nulla serve il momentaneo pareggio granata di Schuurs. La squadra di Pioli sale così a punteggio pieno a quota 6, mentre gli uomini di Juric restano fermi ad un punto dopo il pareggio della scorsa giornata con il Cagliari. I rossoneri partono con determinazione, prendono subito in mano il controllo delle operazioni ed iniziano a spaventare la retroguardia granata con Giroud, Theo ed il solito Leao, scatenato sulla fascia sinistra. Il gol che sblocca le marcature però arriva solo al 33' ad opera di Pulisic, che si fa trovare liberissimo sull'assist di Loftus-Cheek, segnando così il suo secondo gol consecutivo con la nuova maglia.

Ma il pubblico di San Siro non ha neanche tempo di esultare che il Toro pareggia con Schuurs, che devia con prontezza un tiro da fuori 'masticatò di Ricci. Il Milan però torna subito a premere e al 41' trova l’episodio per rimettere immediatamente il naso avanti: Buongiorno tocca di mano in area, l’arbitro viene richiamato al Var ed assegna il rigore. Dal dischetto Giroud è freddo e firma il 2-1. In pieno recupero, prima dell’intervallo, c'è spazio anche per il tris rossonero di Theo, che scambia con Leao e con un tocco morbido beffa Milinkovic allungando le distanze. Nella ripresa il Milan non indietreggia di un centimetro e continua a fare la gara, trovando un altro episodio da rigore allo scoccare dell’ora di gioco: stavolta il Var punisce un pestone di Schuurs ai danni di Leao, dagli undici metri va nuovamente Giroud che fa doppietta e chiude anticipatamente i conti sul 4-1. Nel tempo restante infatti succede poco o nulla, i granata non riescono a reagire e la squadra di Pioli non ha problemi a gestire i tre gol di vantaggio.

VERONA-ROMA 2-1

RETI: 4' pt Duda, 48' pt Ngonge, 11' st Aouar.

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6.5; Dawidowicz 6.5, Hien 5, Magnani 6; Terracciano 6.5 (18' st Faraoni 6), Hongla 6, Duda 7.5 (26' st Bonazzoli 5.5), Doig 6.5; Folorunsho 6 (43' st Saponara sv), Ngonge 7 (18' st Serdar 5.5); Djuric 5.5 (43' st Mboula sv). In panchina: Perilli, Berardi, Amione, Coppola, Cabal, Cisse, Braaf. Allenatore: Baroni 6.5.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 5.5; Mancini 5, Smalling 5.5, Llorente 5 (1' st El Shaarawy 5.5); Kristensen 5.5 (1' st Spinazzola 6), Pellegrini 6, Cristante 6, Paredes 5 (1' st Aouar 6), Zalewskì 5.5 (6' st Karsdorp 6); Belotti 5, Dybala 5 (23' st Solbakken 5.5). In panchina: Svilar, Boer, Ndicka, Celik, Bove, Pagano, Pisilli. Allenatore: Mourinho 5.5.

ARBITRO: Doveri di Roma 1 5.5.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Al 39' st espulso Hien dopo consulto al Var. Ammoniti: Dybala, Aouar, Dawidowicz, Pellegrini, Baroni. Angoli: 1-12. Recupero: 4', 10'.

Una Roma come non si vedeva da tempo che crea tanto, colpisce una traversa e un palo ma esce sconfitta per 2-1 dal Bentegodi dove il Verona approfitta di una grave incertezza del portiere giallorosso Rui Patricio e di un buco difensivo con Smalling in chiara difficoltà per andare sul 2-0. A nulla vale la grande mol3e di gioco e non basta il gol dell’1-2 di Aouar alla squadra dui Bruno Conti (In panchina anche oggi al posto dello squalificato Mourinho). In attesa di Lukaku - se verrà - per ora i giallorossi hanno un punto in due partite.

FROSINONE-ATALANTA 2-1

RETI: 5' pt Harroui, 25' pt Monterisi, 9'st Zapata.

FROSINONE (4-3-1-2): Cerofolini 7; Oyono 6, Monterisi 7, Romagnoli 6.5, Marchizza 6; Gelli 6.5, Mazzitelli 7, Barrenechea 6 (27' st Brescianini 6); Baez 6.5 (12' st Garritano 6); Harroui 7 (37' st Szyminski sv), Cheddira 6.5 (37' st Cuni sv). In panchina: Palmisani, Macej, Lusuardi, Canotto, Borrelli, Caso, Kvernadze. Allenatore: Di Francesco 7

ATALANTA (4-3-1-2): Musso 5.5; Djimsiti 5.5 (30' st Muriel sv), Scalvini 5, Kolasinac 5, Zappacosta 5.5 (1' st Zortea 6); De Roon 6, Ederson 6.5, Ruggeri 5.5 (35' st Bakker sv); Koopmeiners 5.5; Lookman 5 (1' st De Kateleare 6), Zapata 6.5 (22' st Scamacca 6). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Adopo, Pasalic. Allenatore: Gian Piero Gasperini 5.5

ARBITRO: Sacchi di Macerata 7

NOTE: Spettatori 15.000 circa con almeno 450 tifosi ospiti. Ammoniti: Barrenechea, Lookman, De Roon. Angoli: 3-7. Recupero: 5' pt, 7' st.

In uno Stirpe ribollente di tifo il Frosinone strappa la prima vittoria in campionato battendo 2-1 l'Atalanta. La squadra orobica parte male, cambia atteggiamento nella ripresa quando prova a pareggiare in ogni modo ma non basta. Il 3-3-4 finale di Gasperini non sortisce l’esito sperato, al Frosinone la vittoria e la gloria. I ciociari partono forte. Pressing offensivo di Harroui che recupera palla al limite dell’area avversaria e scarica in rete. L’Atalanta è in confusione, i locali insistono. Marchizza per Gelli, colpo di testa alto (11') ma applausi dello Stirpe. Gli orobici si svegliano al 18'. Combinazione Ederson-Koopmeiners, cross per Zappacosta, palla alta ma brividi per l’esordiente Cerofolini. Nel momento di massimo sforzo dell’Atalanta, per pareggiare, arriva il raddoppio del Frosinone. Angolo dalla destra di Baez, Romagnoli tocca di testa, Monterisi, in mischia, piazza la zampata vincente. L'Atalanta cerca di reagire. Zappacosta viene murato da Monterisi (31') poi gli ospiti si innervosiscono mentre il Frosinone agisce di rimessa chiudendo il primo tempo con un tiro di Harroui ed una parata di Musso su colpo di testa di Mazzitelli (48') servito da Baez.

Nella ripresa Gasperini opera subito due cambi spostando il baricentro in attacco. La squadra di Di Francesco si difende con ordine ma al 9' i nerazzurri accorciano. Cross di Ederson per Zapata che lascia sul posto Monterisi e trafigge Cerofolini. Due tiri alti di Garritano, quindi Mazzitelli provoca un brivido allo Stirpe. Al 25' Scalvini, dopo una combinazione De Kateleare - Scamacca, costringe Cerofolini alla paratissima. Entra anche Muriel per un’Atalanta super offensiva. Scamacca ci prova, sette minuti di recupero, Kolasinac spreca il pallone del pareggio (46'), Garritano divora il terzo gol (bravo Musso), gli assalti orobici si fermano sul triplice fischio.

MONZA-EMPOLI 2-0

RETI: 45' pt e 8' st Colpani.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Izzo 6 (26' st D’Ambrosio 6), Mari 6, Caldirola 6.5; Ciurria 6.5, Pessina 6, Gagliardini 6.5, Birindelli 6.5 (37' st Pereira sv); Caprari 6.5 (37' st Vignato sv), Colpani 8 (43' st Valentin Carboni sv), Mota 6 (26' st Maric 6). In panchina: Sorrentino, Gori, Cittadini, Kyriakopoulos, Franco Carboni, Andrea Carboni, Pepin, Bondo, Petagna. Allenatore: Palladino 7.

EMPOLI (4-2-3-1): Perisan 5.5; Ebuehi 5, Ismajli 5.5, Luperto 6, Cacace 5 (9' st Pezzella 6); Marin 6 (29' st Piccoli 5.5), Haas 6; Cancellieri 5.5 (1' st Fazzini 6), Baldanzi 5.5, Gyasi 5.5 (9' st Cambiaghi 5.5), Caputo 5.5 (29' st Shpendi 6) In panchina: Stubljar, Seghetti, Walukiewicz, Guarino, Bereszynski, Kovalenko, Ranocchia, Grassi. Allenatore: Zanetti 5.5.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.

NOTE: serata nuvolosa, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Baldanzi, Izzo. Angoli: 4-5. Recupero: 2', 6'+1.

L’anticipo della seconda giornata di Serie A si apre con il successo del Monza per 2-0 sull'Empoli: all’U-Power Stadium l’uomo partita è Andrea Colpani, decisivo con una doppietta. I brianzoli dominano la partita in lungo e in largo e riscattano il ko di San Siro; dall’altra parte, un Empoli troppo brutto rispetto a come aveva abituato lo scorso anno e confusionario nella proposta di gioco. Palladino lancia dal 1' Dany Mota, Izzo e Birindelli rispetto alla gara con l’Inter, mentre Zanetti deve fare i conti con l’assenza di Caprile tra i pali, rimpiazzato da Perisan. Decisamente meglio il Monza nella prima frazione di gioco su un Empoli impreciso nello sviluppo della manovra e spesso sorpreso sulle corsie laterali dagli attacchi di Ciurria e Birindelli. I due trequartisti di Palladino, Colpani e Caprari, per distacco si rivelano i migliori del primo tempo, grazie alla loro eccelsa qualità nel rifinire le azioni offensive. I brianzoli creano tanto, ma la sbloccano solamente al 45' proprio grazie a Colpani: il potente mancino sotto l’incrocio dell’ex Trapani non lascia scampo all’incolpevole Perisan. Da segnalare anche la traversa colpita da Gagliardini al 20', con una violenta conclusione dalla distanza, e il colpo di testa di Dany Mota di poco a lato al 26'.

All’intervallo Zanetti richiama in panchina un deludente Cancellieri, in favore di Fazzini. Parte forte l’Empoli nella ripresa, schiacciando il Monza nella sua trequarti. Dopo quattro minuti, Marin colpisce la traversa dopo la decisiva deviazione di Di Gregorio. Nel momento migliore degli ospiti, però, il Monza si rivela cinico e spietato: al 53' Ciurria si rende protagonista di un’azione personale sulla sinistra e regala un assist al bacio per il colpo di testa ancora di Colpani. Il moto d’orgoglio dell’Empoli dura, quindi, solamente pochi minuti: anche i successivi ingressi di Cambiaghi, Pezzella, Piccoli e Shpendi non cambiano l’inerzia della partita. Piccoli al 91' in contropiede si divora, a tu per tu con Di Gregorio, la rete che avrebbe riaperto la partita, non inquadrando la porta.