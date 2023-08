Adesso è ufficiale: Mancini nuovo ct dell'Arabia Saudita: 25 milioni all'anno

Domani pomeriggio Roberto Mancini sarà presentato come nuovo allenatore dell’Arabia Saudita. L’evento è stato fissato alle 16 italiane. Non sarà nella sede della Saff, Saudi Arabia Football Federation, ma in un hotel della capitale saudita. A presentare Mancini sarà il presidente federale, Yasser Al Misehal. L’ex c.t. azzurro firmerà un contratto fino al 2027, anno nel quale, a gennaio, l’Arabia Saudita organizzerà per la prima volta nella storia la Coppa d’Asia. Mancini percepirà un salario intorno ai 25 milioni all’anno, esentasse. E debutterà l’8 settembre a Newcastle contro la Costa Rica, guidando i Green Falcons di nuovo il 12, sempre nello stadio della squadra di proprietà del Pif saudita, contro la Corea del Sud.