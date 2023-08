Juve, non basta Vlahovic: il Bologna si prende il pari. Tutto facile per il Napoli, la Lazio ancora ko

Napoli-Sassuolo 2-0

RETI: 16' pt Osimhen (rig), 19'st Di Lorenzo.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7.5, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5 (45'st Ostigard sv), Olivera 6; Anguissa 6.5, Lobotka 6 (39'st Simeone sv), Zielinski 6.5 (38'st Cajuste sv); Politano 6.5 (16'st Kvaratskhelia 7), Osimhen 7, Raspadori 6 (38'st Elmas sv). In panchina: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Lozano, Zerbin, Russo, Zanoli. Allenatore: Garcia 7.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 5, Erlic 5, Tressoldi 5.5, Vina 6 (16'st Pedersen 6); Lopez 4, Henrique 5.5, Boloca 5 (16'st Racic 6); Bajrami 5.5 (31'st Thorstvedt 6), Pinamonti 5 (24'st Mulattieri 6), Laurentié 5.5 (16'st Ceide 6). In panchina: Pegolo, Cragno, Ferrari, Miranda, Viti, Volpato, Paz. Allenatore: Dionisi 5.5.

ARBITRO: Giua di Olbia 6.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Espulso: 6'st Lopez per proteste. Al 15'st Raspadori fallisce un calcio di rigore. Ammoniti: Tressoldi. Angoli: 11-4 per il Napoli. Recupero: 6'pt, 6'st.

NAPOLI - Due su due. Il Napoli trionfa all’esordio casalingo davanti al pubblico del Maradona, col Sassuolo finisce 2-0 grazie alle reti di Osimhen, su calcio di rigore, e Di Lorenzo. Gara praticamente dominata da parte dei padroni di casa, gli uomini di Dionisi hanno alzato bandiera bianca dopo il cartellino rosso rimediato da Lopez al sesto minuto della ripresa. Gli azzurri si piazzano in testa alla classifica insieme a Verona e Milan, in attesa dell’Inter impegnata domani a Cagliari. Chi si aspettava una gara piena di occasioni è stato accontentato già nelle scelte dei due tecnici: moduli speculari coi padroni di casa a schierare il 4-3-3 e l’attacco pesante formato da Politano, Osimhen e Raspadori, gli ospiti invece hanno risposto con Pinamonti scortato da Laurentié e Bajrami. Soltanto panchina per Kvaratskhelia, grande assente del match in casa neroverde è stato Domenico Berardi, ancora fuori dalla lista dei convocati e alle prese con le voci di mercato. La partita è cominciata col palo di Raspadori dopo due minuti di gioco, la girata di prima intenzione dell’ex di turno è terminata direttamente sul legno. (ITALPRESS) - (SEGUE).

Al 13' la svolta del match dopo un contatto in area tra Politano e Boloca, il direttore di gara Giua ha prima lasciato correre per poi cambiare la propria decisione grazie all’aiuto del Var: dopo tre minuti ci ha pensato Osimhen a sbloccare la sfida direttamente dagli undici metri. L’unica colpa della squadra di Garcia è stata quella di non chiudere il match, nella seconda parte del primo tempo i neroverdi hanno provato a reagire sfiorando il pareggio col colpo di testa di Tressoldi terminato di poco sul fondo. Nella ripresa gli azzurri hanno iniziato con lo stessa intensità, al 6' il Sassuolo è rimasto in dieci uomini dopo l’espulsione di Maxime Lopez per proteste eccessive nei confronti dell’arbitro (il centrocampista è uscito addirittura senza protestare). I campioni d’Italia in carica hanno cercato in tutti modi il raddoppio, al 15' della ripresa Raspadori ha calciato alto il penalty assegnato per via di un fallo di mano di Erlic. Alla fine la seconda rete è arrivata al 19' quando Kvaratskhelia, entrato in campo da pochissimi minuti, ha confezionato l’assist per Di Lorenzo, glaciale davanti a Consigli. Il secondo gol e l’uomo in più hanno sancito virtualmente la fine del match, con gli azzurri padroni del campo fino al fischio finale.



Lazio-Genoa 0-1

RETE: 16' pt Retegui.

LAZIO (4-3-3): Provedel 5.5; Lazzari 6, Casale 5.5, Romagnoli 6, Marusic 5.5 (21' st Pellegrini 6); Kamada 5.5 (21' st Vecino 6), Cataldi 5.5 (34' st Castellanos sv), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 5.5 (21' st Isaksen 6), Immobile 5.5, Zaccagni 5.5. In panchina: Sepe, Adamonis, Furlanetto, Patric, Hysaj, Gila, Rovella, Basic, Sanà Fernandes. Allenatore: Sarri 5.5.

GENOA (4-3-2-1): Martinez 6.5; Sabelli 6 (40' st Martin sv), Bani 6.5, Dragusin 6.5, Vasquez 6.5; Frendrup 6.5, Badelj 6, Strootmann 6 (25' st Thorsby 6); Malinovskyi 5.5 (25' st Hefti 6), Gudmundsson 6.5 (49' st Jagiello sv); Retegui 7 (25' st Ekuban 6). In panchina: Leali, Sommariva, De Winter, Aramu, Biraschi, Puscas, Fini. Allenatore: Gilardino 6.5.

ARBITRO: Marinelli 6.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Cataldi, Frendrup, Malinovskyi, Pellegrini, Zaccagni, Immobile. Angoli: 15-1 per la Lazio. Recupero: 6'; 8'.

Juventus-Bologna 1-1

RETI: 24'pt Ferguson, 35'st Vlahovic.

JUVENTUS (3-5-2): Perin 6; Danilo 6.5, Bremer 5, Alex Sandro 5.5; Weah 6 (37'st McKennie sv), Fagioli 5 (21'st Pogba 6), Locatelli 5.5 (37'st Yildiz sv), Rabiot 6, Cambiaso 6 (21'st Iling 6.5); Vlahovic 7, Chiesa 6 (29'st Milik 6). In panchina: Garofani, Pinsoglio, Gatti, Huijsen, Rugani, Kostic, Miretti, Nicolussi Caviglia, Soulè, Kean. Allenatore: Allegri 6.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6, Beukema 6.5, Lucumi 6, Lykogiannis 5.5 (16'st Corazza 6); Moro 6.5 (15'st Dominguez 6), Aebischer 6 (40'st El Azzouzi sv); Ndoye 6.5 (47'st Fabbian sv), Orsolini 6 (16'st Karlsson 6), Ferguson 7; Zirkzee 7. In panchina: Gasperini, Ravaglia, Sosa, De Silvestri, Bonifazi, Urbanski, Van Hooijdonk. Allenatore: Motta 6.5.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 5.5.

NOTE: serata piovosa, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Rabiot, Posch, Yildiz. Angoli: 6-2. Recupero: 2', 7'+1.

TORINO - La Juve si spaventa con il Bologna, il pari arriva soltanto all’80'. I rossoblu si dimostrano un osso duro e vanno avanti con Ferguson, poi Vlahovic evita la sconfitta all’esordio allo Stadium. C'è il sapore dell’occasione persa tra i bianconeri, anche se Thiago Motta ha meritato ampiamente il punto conquistato sotto la Mole e può recriminare per il rigore non concesso sul contatto Ndoye-Iling. Un cambio forzato e uno per scelta tecnica, per il resto è la stessa Juve vista a Udine. Szczesny è fuori uso a causa di una botta e gioca Perin, a centrocampo c'è Fagioli e non Miretti a completare il reparto con Locatelli e Rabiot. Poi sono solo conferme per Allegri, che ripropone Weah e Cambiaso sulle corsie, il terzetto Danilo-Bremer-Alex Sandro in difesa e il tandem Chiesa-Vlahovic in attacco. Anche Thiago Motta sceglie la linea della continuità nonostante la sconfitta al debutto contro il Milan e cambia soltanto Dominguez con Orsolini, abbassando Moro da trequartista a mediano in coppia con Aebischer. Zirkzee è nuovamente l’unica punta, Ndoye e Ferguson sono i rifinitori insieme al classe 1997 fresco di rinnovo. Il tecnico conferma anche il quartetto arretrato con i terzini Posch e Lykogiannis e i centrali Beukema e Lucumì. La Juve è la stessa della Dacia Arena negli uomini e nello schieramento, non nell’atteggiamento e nella brillantezza: fin dai primi minuti i bianconeri sembrano compassati e prevedibili, lenti nella manovra e nei movimenti senza palla, così i rossoblu fanno la loro partita di ripartenza e contropiede. Moro ci prova da fuori ma non inquadra la porta, Ndoye ha una grande occasione ma calcia addosso a Perin. Il gol è nell’aria e arriva a metà primo tempo: Bremer e Alex Sandro si ostacolano a vicenda e lasciano palla a Zirkzee, l’olandese premia l’inserimento di Ferguson e lo scozzese porta avanti gli ospiti. Dall’altra parte, invece, Skorupski è inoperoso e i bianconeri provano timidamente a protestare per tre episodi in area felsinea, ma Di Bello lascia sempre correre. Così la Juve torna negli spogliatoi sotto di un gol e sommersa dai fischi. Allegri scuote i suoi durante l’intervallo, Vlahovic pareggia subito ma l’arbitro annulla dopo la revisione al Var per un fuorigioco di Rabiot ritenuto attivo. I bianconeri continuano ad attaccare, Skorupski respinge a mano aperta una conclusione di Weah e Fagioli si divora il pari da ottima posizione. Il Bologna ritrova equilibrio con gli ingressi di Corazza, Dominguez e Karlsson, Allegri cerca la svolta al 66' con Iling-Junior e Pogba, accolto da un’ovazione. Sono i rossoblu, però, ad andare vicini al raddoppio: Perin respinge il tiro di Zirkzee, Iling-Junior contrasta Ndoye a pochi metri dalla linea di porta ma per l’arbitro è tutto regolare, con Thiago Motta ammonito per proteste. A 10 minuti dalla fine arriva il pari: Pogba lancia Iling-Junior, cross in mezzo e colpo di testa vincente di Vlahovic. Le mosse di Allegri per provare a vincerla sono McKennie e Yildiz, ma nei sette minuti di recupero è la Juve a rischiare di subire il colpo del ko. Alla fine è un punto a testa, con il Bologna che supera l’esame Stadium e i bianconeri che fanno passi indietro rispetto a Udine. «E' lunga, andiamo avanti» la frase di Vlahovic ai tifosi durante il saluto della squadra alla curva.

Fiorentina-Lecce 2-2

RETI: 3' pt Nico Gonzalez, 25' pt Duncan; 4' st Rafia, 30' st Krstovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen 6; Dodo 5.5, Milenkovic 6, Martinez Quarta 5.5, Parisi 5.5; Arthur 6.5 (27' st Mandragora 6), Duncan 6.5 (37' st Infantino sv); Nico Gonzalez 7, Bonaventura 6 (37' st Kouame sv), Sottil 5.5 (20' st Brekalo 5.5); Beltran 6.5 (20' st Nzola 5.5). In panchina: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Ranieri, Mina, Kayode, Comuzzo, Amatucci, Kokorin. Allenatore: Italiano 5.5.

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5.5, Pongracic 5.5, Baschirotto 6.5, Gallo 5.5 (1' st Dorgu 6); Rafia 7 (27' st Krstovic 6.5), Ramadani 5, Joan Gonzalez 5 (1' st Kaba 6); Almqvist 6, Strefezza 5.5 (41' st Blin sv), Banda 7 (45' st Di Francesco sv). In panchina: Brancolini, Barbei, Venuti, Maleh, Helgason, Berisha, Corfitzen, Smajlovic, Burnete, Dermaku. Allenatore: D’Aversa 6.5. ARBITRO: Ferrieri Caputi 5.5.

NOTE: spettatori 30923. Incasso: 615.125 euro. Ammoniti: Matinez Quarta, Pongracic, Gendrey, Dorgu. Angoli: 3-3. Recupero: 5'; 8'.

FIRENZE - Dopo il ko in Conference League la Fiorentina non è andata oltre il 2-2 in casa nel debutto stagionale al Franchi contro il Lecce. Per i viola sembrava tutto facile dopo il gol al terzo minuto di Gonzalez di testa su calcio d’angolo e il raddoppio di Duncan al 25mo su cross di Arthur. Al 41' Duncan ha anche preso un palo. Nella ripresa i salentini accorciando subito con Rafia su assist di Banda al 49' e trovano il pareggio al 75' con Krstovic, al debutto, sempre su assist di Banda. Nel lungo recupero Kouamè sfiora il palo ma la partita finisce in parità.