Caso Rubiales, la mamma del presidente (sospeso) della Federcalcio spagnola si reca in una chiesa e inizia lo sciopero della fame

Altro capitolo in Spagna nella querelle relativa al bacio della finale dei Mondiali di calcio femminili. Angeles Bejar, mamma del presidente della Rfef, Luis Rubiales, sospeso dalla Fifa pre 90 giorni, secondo quanto riporta il quotidiano As, è rinchiusa da questa mattina nella Chiesa Divina Pastora di Motril e ha cominciato uno sciopero della fame, che durerà, ha detto la donna, finchè «non sarà trovata una soluzione alla caccia, disumana e sanguinosa, che stanno facendo nei confronti di mio figlio: una cosa che non merita».

Intanto, la Rfef, Federcalcio spagnola, ha chiesto l’intervento della Uefa a difesa di Rubiales contro le azioni del governo spagnolo in seguito allo scandalo del bacio. Andreu Camps, segretario generale della Rfef, si schiera quindi apertamente al fianco di Rubiales, che è anche uno dei vicepresidenti dell’Uefa Executive Committee.