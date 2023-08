Così non Va(r), il rigore non dato al Bologna ma non solo: da D'Ambrosio a Candreva, tutti gli svarioni arbitrali nell'era tecnologica

Lo svarione che ieri ha accomunato l'arbitro Di Bello e gli addetti alla Var per il rigore non assegnato al rossoblù Ndoye in Juventus-Bologna entra di diritto nella casistica degli errori clamorosi che l’introduzione della tecnologia in serie A nel 2017/2018 non ha saputo evitare, pur avendo ridotto di molto la fallibilità del sistema.

Solo nella prima stagione di utilizzo, sono stati oltre una trentina gli errori chiari ed evidenti che gli addetti alla Var non hanno saputo correggere. Uno dei casi fu quello del match Crotone-Cagliari, quando ben tre decisioni prese dall’arbitro consultando la moviola risultarono sbagliate, in particolare su un gol annullato per fuorigioco ai calabresi che era invece del tutto ininfluente.

Tra i casi della stagione seguente, si può ricordare il rigore assegnato alla Fiorentina contro l’Inter che in pieno recupero consentì ai viola di pareggiare 3-3: su cross di Chiesa, D’Ambrosio colpì il pallone di petto e Abisso fischiò il penalty. Richiamato al monitor dagli addetti Var, l’arbitro non Cambiò idea, nonostante l’evidente errore. Nel 2021/22, sono rimasti impressi il gol in fuorigioco convalidato ad Acerbi in Spezia-Lazio, a causa di un problema di comunicazione fra Pairetto e la sala Var che portò alla sospensione dell’arbitro Pairetto e dell’addetto Var Nasca, ma anche il chiaro rigore che non fu assegnato al Toro per un fallo dell’interista Ranocchia su Belotti: per Guida non era fallo e dalla sala Var non venne richiamato.

Ha fatto discutere nella scorsa stagione la rete segnata di mano da Udogie in Milan-Udinese, con il fallo del bianconero non evidenziato dall’arbitro. In quel caso, però, secondo il designatore Rocchi gli addetti Var fecero bene a non intervenire per il tocco non era chiaro dalle immagini. Nulla potè invece fare invece la tecnologia per l’errore di Serra in Milan-Spezia, col fischio dell’arbitro per un fallo in favore dei rossoneri fuori dall’area che arrivò un secondo prima della rete segnata da Messias sul prosieguo dell’azione.

Nel 2022/23, un caso eclatante è stato l’annullamento di una rete di Milik in Juventus-salernitana, che avrebbe dato la vittoria ai bianconeri, per un presunto fuorigioco di Bonucci. Le immagini a disposizione, secondo gli addetti Var, non avevano però permesso di notare la posizione di un giocatore granata che teneva in gioco Bonucci.

Il 2023/24 non è cominciato bene. Se la crisi del settimo anno è un luogo comune legato alle coppie sposate, la settima stagione di impiego della Var rischia di farlo applicare anche al calcio.