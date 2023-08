L'Inter passa a Cagliari, 2-0 con Dumfries e Lautaro. Salernitana e Udinese non si fanno male: Dia risponde a Samardzic

Cagliari-Inter 0-2

RETI: 21'pt Dumfries, 30'pt Lautaro Martinez

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic 5.5; Zappa 5 (40'st Shomurodov sv), Dossena 5.5, Obert 5.5, Augello 6; Nandez 6, Makoumbou 6.5, Sulemana 5 (40'st Deiola sv), Jankto 5 (15'st Azzi 6); Pavoletti 5.5 (35'pt Luvumbo 6), Oristanio 5 (1'st Di Pardo 6). In panchina: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Prati, Kourfalidis. Allenatore: Ranieri 5.

INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Darmian 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Dumfries 7 (26'st Cuadrado 6), Barella 6 (26'st Frattesi 6), Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6 (37'st Sensi sv), Dimarco 6.5 (26'st Carlos Augusto 6); Thuram 7 (32'st Arnautovic 6), Lautaro Martinez 7.5. In panchina: Di Gennaro, Audero, Asllani, Bisseck, Agoumè, Guercio, Sarr, A.Stankovic. Allenatore: Inzaghi 6.5.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 6.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 16.412. Ammoniti: Mkhitaryan, Luvumbo. Angoli: 4-7. Recupero: 3', 5'.

L’Inter batte a domicilio il Cagliari nel 'monday night' della seconda giornata di Serie A e agguanta a punteggio pieno in vetta alla classifica Napoli, Milan e Verona. All’Unipol Domus finisce 2-0 per la squadra di Simone Inzaghi grazie ai sigilli di Dumfries e Lautaro Martinez, con quest’ultimo che sale già a quota 3 centri in campionato raggiungendo gli altri due bomber Giroud ed Osimhen. Prima sconfitta in campionato invece per gli uomini di Claudio Ranieri, reduci dal pareggio con il Torino all’esordio.

Seppur i nerazzurri tentino immediatamente di prendere in mano il controllo delle operazioni, la gara risulta molto equilibrata e combattuta nelle battute iniziali. A ridosso del quarto d’ora la prima grande occasione è proprio per gli ospiti: da un fallo laterale battuto lungo da Dumfries, la palla sfila sul mancino di Lautaro che calcia al volo centrando il palo. Per il vantaggio interista è comunque questione di minuti, perchè al 21' Thuram recupera una palla sulla trequarti e la serve splendidamente a Dumfries, che incrocia con il destro e firma l’1-0. I sardi provano subito a reagire creando una grande chance con Nandez, rimontato e chiuso splendidamente da Calhanoglu al momento della conclusione, poi alla mezz'ora arriva il raddoppio dell’Inter con il solito Lautaro: il capitano nerazzurro riceve da Dimarco, controlla e se la sistema sul destro prima d’infilare Radunovic sul primo palo. Nella ripresa la squadra di Inzaghi, forte del doppio vantaggio, non sembra avere alcuna intenzione di alzare l’intensità della sfida, gestendo senza grandi problemi quelle rare sortite offensive del Cagliari. Luvumbo è il più vivace dei suoi, ma comunque dalle parti di Sommer non arrivano grandi pericoli: da segnalare giusto un episodio in area ospite al 73', quando proprio l’attaccante sardo va giù dopo un presunto contatto con Cuadrado, non ravvisato dall’arbitro nè tantomeno dal Var. Solo nel finale l’Inter torna ad affacciarsi in avanti sfiorando il tris con Calhanoglu, sfortunato nel colpire il secondo palo nerazzurro della serata, mentre dall’altra parte i rossoblu impegnano per la prima volta Sommer con Azzi, che da pochi passi non riesce a riaprire il match proprio allo scoccare del 90'.

Salernitana - Udinese 1-1

Marcatori: 12'st Samardzic, 27'st Dia.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6.5; Lovato 6, Gyomber 6.5, Pirola 5.5 (39'st Ikwuemesi 6); Kastanos 5.5 (40'st Legowski sv), Bohinen 6 (8'st Martegani 6.5), L.Coulibaly 6, Mazzocchi 5.5 (17'st Bradaric 6); Botheim 5.5 (17'st Cabral 5.5), Candreva 6.5, Dia 7. In panchina: Costil, Fiorillo, Bronn, Fazio, Sambia, Borges, M.Coulibaly. Allenatore: Sousa 6.

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Perez 5.5, Bijol 6, Kabasele 6; Kamara 5.5 (36'st Zemura sv), Lovric 6.5 (37'st Zarraga sv), Walace 6, Samardzic 7, Ferreira 5.5 (30'st Ebosele 6); Thauvin 5.5 (50'st Quina sv), Lucca 6.5 (30'st Success 6). In panchina: Okoye, Piana, Nwachukwu, Zunec, Guessand, Pejicic, Abankwah, Ake, Semedo. Allenatore: Sottil 6.

Arbitro: Massa di Imperia 6.

Note: serata serena, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Lovric, Kabasele, Botheim, Bradaric, Pirola. Ferreira, Candreva, Walace. Angoli: 7-5 per la Salernitana. Recupero: 3', 7'.

Finisce 1-1 tra Salernitana e Udinese. A sbloccare il match sono stati gli ospiti con un gol di Samardzic al 57'. Quindici minuti dopo il pari granata con una rete di Dia. Partita per lunghi tratti dai ritmi bassi e con poche giocate di qualità: risultato giusto tra due squadre ancora in fase di rodaggio. Sousa conferma quasi in blocco la stessa formazione capace di pareggiare all’Olimpico contro la Roma, mentre Sottil rimpiazza il partente Beto (direzione Everton) col giovane Lucca. Torna titolare Samardzic dopo la turbolenta estate di mercato vissuta sull'asse Udine-Milano. Primo tempo a reti bianche a Salerno con l’Udinese che prova ad aggredire alta la squadra di casa nella sua metà campo; dall’altra parte, i granata mostrano una manovra lenta e macchinosa che non soddisfa affatto Sousa. L’unica chance degna di nota prodotta dai padroni di casa è il tiro a giro di Bohinen al 38' di poco a lato. L’Udinese si dimostra più reattiva della Salernitana sulle seconde palle e sfiora la rete del vantaggio in due occasioni sul finale di tempo. Prima ci prova di testa Lucca al 45' impegnando Ochoa; quest’ultimo, poi, nel recupero, vola verso l’incrocio ed evita il goffo autogol di Pirola. Prima frazione poco spettacolare e con occasioni degne di nota soltanto nei minuti finali. Dopo un avvio di secondo tempo blando, l’Udinese con una fiammata improvvisa sblocca il match. Al 57' i due uomini più attesi della serata, Lucca e Samardzic, costruiscono la rete del 1-0: Kamara dall’esterno crossa per l’ex Ajax, la cui sponda viene raccolta dal serbo che incrocia la conclusione e batte Ochoa. La Salernitana sembra accusare il contraccolpo psicologico per il gol subito, ma, proprio in una delle rare occasioni in cui Dia e Candreva vengono innescati, i granata trovano il pareggio. Al 72' Candreva imbuca in verticale per il senegalese, bravo a trafiggere Silvestri con un tiro rasoterra. Ottimo l’ingresso per la Salernitana del neoacquisto Martegani, vicino al gol del 2-1 all’80' con un violento sinistro sul primo palo. Nel finale l’inerzia della partita sembra volgere in favore dei granata, ma l’Udinese resiste. Gli uomini di Sottil smuovono la classifica dopo il brutto ko contro la Juve; secondo pari di fila, invece, per la Salernitana di Sousa.