Jacobs-choc: “Prima dei Mondiali volevo lasciare l'atletica, ma adesso voglio correre più forte di... Tokyo”

«Volevo mollare tutto, adesso tornerò più forte di Tokyo». Lo afferma Marcell Jacobs in un’intervista esclusiva a Sport Mediaset in cui fa un bilancio dei Mondiali di Budapest e parla dei suoi obiettivi, tra i quali il principale è "confermarmi campione olimpico anche a Parigi». L’azzurro spiega di aver sofferto per le critiche subite nel dopo Tokyo, «per una settimana non volevo più saperne niente, poi ho capito che non potevo arrendermi», e per i problemi fisici recenti, quando «ho avuto un blackout, in cui non sapevo cosa fare». Perciò, sottolinea, «sono contentissimo di essere tornato a correre e di come sono andati Mondiali».