L'Italbasket batte le Filippine e passa alla seconda fase

L’Italia batte le Filippine nella terza e decisiva sfida del girone A ai Mondiali di basket ed accede alla seconda fase della competizione. La squadra di Pozzecco si è imposta 90-83 (parziali 20-23, 48-39, 73-60). Dopo la sconfitta nella seconda gara contro la Repubblica Dominicana, che oggi ha superato anche l’Angola chiudendo prima a punteggio pieno, c'era attesa per vedere all’opera la formazione azzurra che in quest’occasione ha evidenziato compattezza e sostanza al cospetto del pubblico di casa che non ha smesso di incitare Jordan Clarkson (23 alla fine per lui) e compagni. La squadra guidata da Vincent Reyes ha provato a contrastare gli azzurri in particolare all’inizio del secondo parziale (+4), ma Fontecchio (18) e Tonut (13) hanno invertito l’inerzia della gara consentendo un riposo sul 48-37 azzurro. Nel terzo periodo sale in cattedra Pajola (3/3 consecutivo dalla lunga distanza) che firma il +15 Italia (64-49). Nell’ultimo parziale arriva il massimo vantaggio per la squadra del Poz firmato da Spissu (13 totali e 9 assist) che segna il +18 (78-60), ma nel finale, complice qualche indecisione degli azzurri, i filippini tornano vicini fino al -7 (88-81 a 1'30" dalla sirena). Da segnalare anche la prova con poche ombre di Nicolò Melli (10 punti e 7 assist).