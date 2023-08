Tennis, Us Open: Djokovic travolge Muller e torna numero 1. Musetti eliminato al primo turno

Con un perentorio 6-0, 6-2, 6-3 Novak Djokovic ha sconfitto il francese Alexandre Muller (84 Atp) al primo turno degli Us Open, garantendosi così di tornare al numero 1 del ranking mondiale. Il trentaseienne campione serbo affronterà ora lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles.

Il francese Titouan Droguet, che non aveva mai giocato una partita nel circuito principale dell’ATP prima, ha sconfitto l’italiano Lorenzo Musetti, numero 20 del mondo, per raggiungere il secondo turno degli US Open dopo aver superato le qualificazioni. Il 22enne Droguet ha liquidato Musetti 6-3, 0-6, 6-7 (5/7), 6-3, 6-2 in 3.40.