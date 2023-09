Chiuso il mercato di Serie A: Jovic al Milan, Maxime Lopez alla Fiorentina, Klaassen all'Inter

Si è chiusa ufficialmente la sessione estiva del calciomercato 2023-2024. Tantissimi gli affari nell’ultimo giorno a disposizione, con Davy Klaassen ufficialmente all’Inter: il centrocampista olandese ha firmato un contratto da un anno con opzione per un’altra stagione. Ultimo colpo anche per il Milan, i rossoneri hanno trovato il nuovo attaccante: dalla Fiorentina è arrivato Luka Jovic dopo che il Siviglia ha bloccato la cessione di Rafa Mir. Tanti movimenti anche in casa Atalanta, coi nerazzurri che hanno definitivamente ceduto Duvan Zapata al Torino a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto, in quest’ultimo caso al verificarsi di determinate condizioni. Ceduto anche Caleb Okoli al Frosinone mentre Ebrima Colley è andato in prestito allo Young Boys. Niente difensore per Gasperini, il club nerazzurro non ha trovato l'accordo col Verona per Isak Hien. Oltre al centrale nerazzurro il Frosinone ha ufficializzato l’arrivo di Mehdi Bourabia. La Juventus ha invece salutato Marko Pjaca, il croato - dopo l'esperienza all’Empoli - si trasferisce al Rijeka. Uscita anche in casa Lazio, i biancazzurri hanno ceduto al Paok Salonicco Marcos Antonio sulla base del prestito con obbligo di riscatto.

Niente da fare per Mason Greenwood, idea last minute per il centrocampo di Maurizio Sarri. Il Napoli ha ceduto Lozano al Psv mentre il Monza ha il suo nuovo attaccante: i brianzoli hanno ottenuto il prestito di Lorenzo Colombo dal Milan, col calciatore che ieri ha rinnovato coi rossoneri fino al 30 giugno 2028. Il Bologna ha confermato l’arrivo in prestito di Remo Freuler dal Nottingham Forest, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni. A fare la strada inversa Nico Dominguez, ceduto agli inglesi a titolo definitivo. Tante operazioni anche all’estero, col Manchester United che ha ufficializzato l’arrivo di Sergio Reguilon: il 26enne spagnolo arriva in prestito dal Tottenham. Niente da fare per il Paris Saint-Germain, sfumato l’accordo con l’Eintrachat Francoforte per il trasferimento di Kolo Muani. Ansu Fati invece è un nuovo giocatore del Brighton di Roberto De Zerbi mentre il Liverpool non vuole mollare Mohamed Salah: l’Al Ittihad ha presentato una maxi offerta da 175 milioni di euro ai Reds, ma al momento la squadra di Klopp ha rifiutato. Alejandro Gomez rimane invece senza squadra, il Papu ha risolto il proprio contratto con il Siviglia. Colpo anche per il Manchester City, Pep Guardiola ha convinto Matheus Nunes dal Wolverhampton, ai Wolves andranno circa 60 milioni di euro.

Adesso è ufficiale: Maxime Baila Lopez e un nuovo giocatore della Fiorentina. Come comunicato dalla società viola il giocatore francese arriva dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Maxime Lopez ha indossato, nel corso della sua carriera, le maglie del Marsiglia e del Sassuolo e con la casacca neroverde ha collezionato 101 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il nuovo centrocampista viola ha, inoltre, vestito in 13 occasioni la maglia della Nazionale Under 21 della Francia. Lopez dovrebbe sostituire il marocchino Amrabat in procinto di passare al Manchester United. Il giocatore ha lasciato questo pomeriggio il Viola Park direzione Manchester.