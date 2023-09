Clamoroso a Napoli: blitz della Lazio col mago Luis Alberto. Scamacca trascina l'Atalanta

Napoli-Lazio 1-2

Marcatori: 30' pt Luis Alberto, 32' pt Zielinski, 7' st Kamada.

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5, Olivera 5 (21'st Mario Rui 6); Anguissa 6, Lobotka 6, Zielinski 7 (39'st Simeone sv); Politano 5.5 (30'st Lindstrom sv), Osimhen 5.5, Kvaratskhelia 6 (21'st Raspadori 6). Allenatore: Garcia 6.

Lazio (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6.5, Casale 6, Romagnoli 6.5, Hysaj 6 (36'st Pellegrini sv); Kamada 7 (20'st Guendouzi 6.5), Cataldi 6, Luis Alberto 7.5; Felipe Anderson 7 (35'st Pedro sv), Immobile 6 (48'st Castellanos sv), Zaccagni 6 (48'st Isaksen sv). Allenatore: Sarri 6.5.

Arbitro: Colombo di Como 6.

Note: Ammoniti: Zaccagni, Garcia, Luis Alberto. Angoli: 7-2 per il Napoli. Recupero: 2'; 8'.

NAPOLI. La Lazio trova la prima vittoria del campionato battendo 2-1 il Napoli al Maradona nella terza giornata di Serie A. Botta e risposta nel primo tempo, i biancocelesti vanno avanti con il gol di tacco di Luis Alberto, Zielinski pareggia subito i conti. Decisiva la rete di Kamada a inizio ripresa, con la squadra di Sarri che si vede annullare due volte il tris. Nel dominio iniziale dei campioni d’Italia, ecco la magia di Luis Alberto che scardina la partita. Al 30' geniale Felipe Anderson a infilare in mezzo, lo spagnolo inventa lo 0-1 con uno spettacolare colpo di tacco. Il pareggio è immediato, il Napoli reagisce e al 32' Zielinski centra l'1-1 approfittando della deviazione di Romagnoli. La ripresa inizia col botto, Zielinski sfiora il raddoppio, para ancora Provedel. È la Lazio invece a trovarlo: al 52' ancora Felipe Anderson assist-man, il velo di Luis Alberto apparecchia a Kamada il sinistro dell’1-2. I biancocelesti avrebbero pure centrato il tris, per ben due volte, ma per loro sfortuna entrambi i gol vengono annullati per fuorigioco: al 67' aveva esultato Zaccagni, al 71' l’ultimo arrivato Guendouzi, vanamente. La Lazio ci prova a chiudere i conti poi nel finale si chiude in trincea.

Atalanta-Monza 3-0

Marcatori: 35' pt Ederson, 42' pt e 17' st Scamacca.

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Scalvini 7, Djimsiti 7, Kolasinac 6.5 (44'st Palomino sv); Zappacosta 6.5 (31'st Holm 6), De Roon 6.5, Ederson 7, Ruggeri 7 (31'st Bakker 6.5); Koopmeiners 6.5; De Ketelaere 7 (36'st Lookman sv), Scamacca 7.5 (36'st Muriel sv). Allenatore: Gasperini 7.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Izzo 5, Pablo Marì 4.5 (21'st A.Carboni 6), Caldirola 5; Birindelli 5.5, Gagliardini 5.5 (21'st Bondo 6), Pessina 5.5, Ciurria 5.5; Colpani 5 (30'st Machin 6), Caprari 5.5 (15'st Vignato 6); Dany Mota 5 (15'st Colombo 6). Allenatore: Palladino 5.

Arbitro: Marcenaro di Genova 6.

Note: Spettatori: 14.985. Ammoniti: Pessina, Pablo Marì, Izzo. Angoli: 7-3 per l’Atalanta. Recupero: 2'pt, 4'st.

Bergamo. Un successo netto, per cancellare il ko di Frosinone. L’Atalanta vince 3-0 contro il Monza nella prima partita casalinga, decisivi i gol di Scamacca (doppietta) ed Ederson. Nulla da fare per i brianzoli, quasi mai in partita: un passo indietro per Colpani e compagni dopo la vittoria interna con l'Empoli. Un sucxcesso che non ammette repliche visto che i nerazzurri hanno condotto il gioco senza pause: Ederson ha aperto le marcatire, nella ripresa la doppietta di Smacca chiude i conti.