Immensa Bebe Vio! Torna a gareggiare e vince la tappa di Coppa del Mondo in Corea

Bebe Vio è tornata. La campionessa azzurra ha infatti vinto la tappa di Coppa del mondo di scherma paralimpica a Busan, in Corea del sud: è il quarto oro consecutivo (su altrettante prove) da quando ha ripreso a gareggiare lo scorso marzo, in cui è arrivato il successo a Pisa, seguiti da quelli di Nimes a maggio e Varsavia a luglio.

L'azzurra nella finale a squadre ai Giochi di Tokyo si era sublussata il gomito e da allora è stata ferma per quasi 2 anni.

Un’assenza dalle gare che l’aveva fatta crollare nel ranking mondiale: con questi 4 ori Vio è tornata tra le prime 5 del mondo. Ora i mondiali a Terni dal 3 all’8 ottobre.