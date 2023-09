Monza, la Ferrari c'è! Sainz in pole position, Leclerc terzo dietro a Verstappen

È un super Carlos Sainz a firmare il miglior crono che vale la pole position per il Gran Premio di Monza. Per lo spagnolo della Ferrari, assolutamente scatenato già nella giornata di ieri, si tratta della prima stagionale, la sua seconda in carriera. Beffato di 13 millesimi Max Verstappen su Red Bull, che a sua volta riesce a mettersi davanti ad un Charles Leclerc comunque davvero in palla con l’altra Rossa per la gioia di migliaia tifosi del Cavallino Rampante. Quarto scatterà Geroge Russell con la Mercedes davanti alla seconda Red Bull di Sergio Perez, mentre Lewis Hamilton non va oltre un ottavo tempo con l’altra Mercedes. Questa la griglia del Gran Premio di Monza: 1 Sainz, 2 Verstappen, 3 Leclerc, 4 Russell, 5 Perez, 6 Albon, 7 Piastri, 8 Hamilton, 9 Norris, 10 Alonso, 11 Tsunoda, 12 Lawson, 13 Hulkenberg, 14 Bottas, 15 Sargeant, 16 Zhou, 17 Gasly, 18 Ocon, 19 Magnussen, 20 Stroll.