Us Open: Djokovic recupera 2 set a Djere e passa (a fatica) agli ottavi

Alle 01:32 della notte newyorkese agli Us Open di tennis finisce la serata di paura di Novak Djokovic che recupera due set di svantaggio al connazionale Laslo Djere vincendo per 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3 in 3 ore e 45 minuti un match che vale l’accesso agli ottavi di finale dell’Open degli Stati Uniti. "E' bellissimo - ha raccontato Nole - che molti di voi siano rimasti in piedi fino a tardi per vedere un match del genere. Per me non è stato facile, è stata una delle partite più dure che ho giocato qui, Laslo è stato bravissimo, gli faccio tanti complimenti. Alla fine del secondo set mi sono guardato allo specchio, ero un po' agitato, ho provato a cambiare qualcosa ed è andata bene. Nel quinto set lui forse era più stanco di me, ma ha continuato a servire bene. Le condizioni cambiano tra giocare di giorno e di notte: di sera è tutto più lento. Dal terzo set ho alzato il livello del mio tennis, grazie anche al pubblico. Ho cercato di aggrapparmi a tutte le palle break, ho letto meglio il suo tennis ed è andata bene».