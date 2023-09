L'Italbasket ci ha preso gusto: sbriciolato il Portorico (73-57). Si vola ai quarti dopo 25 anni con gli Stati Uniti

L’Italbasket ha conquistato l’accesso ai quarti di finale ai Mondiali in corso nelle Filippine battendo Portorico 73-57. Un quarto di finale iridato mancava all’Italia dal Mondiale 1998, edizione in cui scese in campo anche l’attuale coach azzurro Gianmarco Pozzecco.

Pozzecco su di di giri

«Non ci credeva nessuno, siamo come imbucati alla festa». Così un emozionato Gianmarco Pozzecco commenta a caldo la vittoria dell’Italbasket su Portorico che permette alla squadra azzurra di accedere ai quarti di finale. «Non ci credeva nessuno che saremmo stati tra le prime 8 squadra al mondo. Probabilmente era giusto così, ma giustifico chi non ci ha creduto perchè non conosce i miei meravigliosi ragazzi» ha detto il ct ai microfoni di Sky. «Riescono sempre a trovare il pertugio, la debolezza dell’avversario, sono intelligenti, ci tengono tantissimo. Siamo nelle prime 8 del mondo, non c'entriamo niente, siamo come imbucati alla festa. Abbiamo alzato l’asticella, per ottenere questo abbiamo rischiato, abbiamo continuato a dire che dobbiamo sognare, stiamo regalando emozioni incredibili, sentiamo la gente che ci spinge. Penso sia una delle pagine più belle della nostra pallacanestro. Questi ragazzi possono competere con chiunque» ha detto il Poz che si emoziona non poco quando gli viene chiesto a chi dedica questo successo. «Ho una figlia di 6 mesi che non vedo da un paio di mesi ormai, a mia moglie, i miei genitori, la mia famiglia».

Sati Uniti ai quarti di finale

Saranno gli Stati Uniti i prossimi avversari dell’Italbasket ai quarti di finale del Mondiale 2023. Tutto questo in virtù del primo posto degli azzurri nel girone con Serbia, Repubblica Dominicana e Porto Rico, e l’arrivo al secondo del team a stelle e strisce dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Lituania. Per la squadra di coach Gianmarco Pozzecco appuntamento con la storia il 5 settembre (orario da definire): la selezione tricolore affronterà le star della NBA allenate da Steve Kerr, tra le cui fila c'è quel Paolo Banchero che, solo qualche mese fa, rifiutò di indossare l’azzurro dopo tutte le lusinghe e i tentativi di convinzione da parte della Federazione italiana. Un motivo in più per Melli e compagni per provare ad andare a caccia dell’impresa.