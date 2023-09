Paura per Pecco Bagnaia nel Gp di Catalunya, travolto dalla moto di Binder: nessuna frattura, solo contusioni. Vince Espargaro

Incidenti a catena al via del Gran Premio di Catalogna classe MotopGp, con il campione del mondo Francesco Bagnaia autore di una caduta tanto spaventosa quanto spettacolare. Il pilota della Ducati dopo le prime curve ha perso il controllo della sua moto volando in aria e ricadendo a terra tra le moto che arrivavano alle sue spalle (su tutte quella di Binder). Dopo la partenza Bastianini è andato all’esterno, è scivolato trascinando tra gli altri a terra Alex Marquez, Bastianini, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi. Stando alle prime informazioni, i piloti coinvolti nell'incidente sono tutti coscienti (incluso lo stesso Bagnaia). Il Gp, dopo lo stop, è ripartito: doppietta Aprilia con Aleix Espargaro davanti a Maverick Vinales. Terzo più staccato Jorge Martin su Ducati.

Il bollettino

Pecco Bagnaia non ha mai perso conoscenza. Colpito alla gamba dalla Ktm di Binder, il pilota della Ducati è stato subito soccorso, è stato portato via in ambulanza al centro medico ma è cosciente. «Bagnaia ha riportato molteplici contusioni, ma gli ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture. Il campione del mondo in carica volerà stasera in Italia con la squadra». Lo annuncia sui social il team Ducati Lenovo, in merito alle condizioni del pilota piemontese, investito da Binder dopo una caduta nel corso del Gp Catalogna, a Barcellona.