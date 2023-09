Sinner vola agli ottavi degli Us Open: Wawrinka domato in 4 set

Jannik Sinner concede il primo set ma prosegue la sua corsa nel tabellone degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il 22enne altoatesino, testa di serie numero 6, approda agli ottavi superando Stan Wawrinka - campione nel 2016 - per 6-3, 2-6, 6-4, 6-2 dopo quasi tre ore di gioco. Prossimo ostacolo per Sinner il vincitore del match fra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov.

In precedenza impresa di Matteo Arnaldi agli Us Open: il tennista ligure supera il britannico Norrie, testa di serie n.16 del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 e approda per la prima volta in carriera a un ottavo Slam. Ora al prossimo turno lo attende Carlos Alcaraz. La vittoria di questa sera vale ad Arnaldi comunque l’ingresso in top50.