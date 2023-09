Europei di Volley, l'Italia batte 3-0 la Svizzera

Come da pronostico, l’Italia ha battuto la Svizzera 3-0 infilando il quarto successo (senza set al passivo) in altrettante partite all’Europeo di Pallavolo. Davanti al pubblico accorso al PalaRossini di Ancona la formazione del Ct Ferdinando De Giorgi, peraltro già qualificata agli ottavi, con questa vittoria ha consolidato il primo posto nel gruppo A. Mercoledì affronterà la Germania nell’ultimo impegno nella fase a gironi. Contro gli elvetici si è vista un’Italia comprensibilmente un pò meno concentrata rispetto ai precedenti impegni (come testimoniano i risultati dei primi due set: 25-19 e 25-23) e disposta ad adeguarsi al livello non eccelso degli avversari. La tensione degli azzurri è però risalita nel terzo, chiuso sul 25-15.