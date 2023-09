Us Open, il sogno di Sinner si infrange su Zverev al quinto set

Jannik Sinner è stato eliminato negli ottavi di finale degli Us Open, dopo una bellissima battaglia con Alexander Zverev decisa al quinto set. Il tedesco si è imposto sul 22enne altoatesino con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3.

La delusione di Sinner

Dopo il ko contro Alexander Zverev, negli ottavi di finale degli Us Open, Jannik Sinner non nasconde la propria delusione: "Così fa male. Sono uscito un po' come l’anno scorso (quando perse al quinto contro Alcaraz, ndr.)". "Il prossimo appuntamento è la Coppa Davis, a Bologna, e sono contento di giocarla. Avrò più tempo di prepararla, a questo punto, perché purtroppo sono stato eliminato a New York", aggiunge l'altoatesino, che guiderà il team azzurro in Emilia Romagna, al fianco di Musetti, Fognini, Bolelli e col "dubbio" Berrettini. "Non ho tante parole sinceramente, è girata male in qualche punto. Son piccole cose che purtroppo fanno la differenza. Zverev ha servito bene, ha giocato un’ottima partita. Ho provato a fare il massimo con quello che avevo. A metà del primo set ho sentito un po' che facevo fatica a servire, poi avevo i crampi un po' ovunque. Non era semplice giocare, ci ho provato. Anche al quinto ho avuto le mie possibilità, che però non sono riuscito a sfruttare", conclude Sinner.