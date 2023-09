"Poco tempo per recuperare", Sinner salta la Coppa Davis. Volandri: "Rispettiamo la sua decisione"

Jannik Sinner ha ufficializzato che non parteciperà alle gare della Coppa Davis. «Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America - il messaggio del leader del tennis azzurro - e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E’ sempre un onore giocare per il nostro Paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo».

Il capitano Volandri

«Auguriamo a Jannik una pronta guarigione, sappiamo quanto lui tenga alla Davis, lo ha già dimostrato. Rispettiamo la sua decisione, sono sicuro che lo avremo a disposizione in futuro». Lo dice Filippo Volandri, capitano azzurro in Coppa Davis, dopo che Sinner ha ufficializzato la sua decisione, di non prendere parte al girone in programma a Bologna dal 12 settembre. Ufficiale anche il forfait di Berrettini, Volandri ha convocato Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Per le sfide di settembre, Volandri ha rinunciato a Fabio Fognini.