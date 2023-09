Italrugby, avvio travolgente ai Mondiali: battuta la Namibia 52-8

Comincia con una vittoria il Mondiale di rugby azzurro. Un’Italia non perfetta ma alla fine efficace porta a casa il bottino pieno all’esordio contro la Namibia: a Saint-Etienne la squadra di Crowley si impone 52-8 prendendo il largo nel secondo tempo e chiudendo il match con 7 mete segnate e tutte trasformate da Allan, ancora perfetto dalla piazzola. Gli azzurri ottengono così i primi 5 punti del loro mondiale, e scenderanno nuovamente in campo il 20 settembre contro l'Uruguay.

«La Namibia ha fatto un ottimo lavoro nel primo tempo per renderci la vita difficile, sono molto orgoglioso della squadra e del modo in cui ha saputo adattarsi alla partita», ha commentato al termine del match il ct azzurro Kieran Crowley - Ci siamo parlati e nel secondo tempo abbiamo gestito il match con grande efficacia. Ci sono state alcune aree del gioco dove non siamo stati brillanti, abbiamo perso troppi palloni ma i nostri lanci di gioco sono andati complessivamente bene. Avrei firmato per segnare 52 punti alla vigilia, ma abbiamo anche sprecato molto perdendo ventidue palloni - ha aggiunto - Ora analizzeremo il match e ripartiremo per preparare la gara contro l'Uruguay. Sarà una bella sfida, ma per ora godiamocela, è una vittoria ai Mondiali e va festeggiata».

Il morale in casa azzurra è alto, come testimoniano le parole del capitano dell’Italrugby Michele Lamaro: " «Nel primo tempo la Namibia ha difeso bene, ma abbiamo comunque trovato buone soluzioni che abbiamo messo in campo dopo l’intervallo. Eravamo pronti al 100% per la gara di oggi ma ci sono aree dove possiamo migliorare, era la prima gara del Mondiale e il fattore emozionale ha avuto il suo peso. Se possiamo giocarci la qualificazione ai quarti di finale con Nuova Zelanda e Francia? Sì, possiamo, senza dubbio».

Primo tempo complicato (17-8 il parziale), poi nella ripresa arrivano cinque mete che fanno assumere al punteggio proporzioni ampie con gli azzurri. Parte meglio la Namibia con l’Italia un po' contratta nel primo tempo, ma sostanzialmente superiore in ogni aspetto del gioco. Lamaro e compagni sono partiti molto forte, per poi abbassare il ritmo sul finire del primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi non c'è più stata partita: l’Italia si affida alla mischia ordinata, con Fischetti e Ferrari che mettono in grande difficoltà il pacchetto namibiano. Crowley prova a dare freschezza alla manovra con gli ingressi di Page-Relo, Bruno e Zuliani. Il tecnico ridisegna il reparto arretrato con Capuozzo estremo, Ioane e Bruno ali, Allan apertura con Garbisi e Brex centri.