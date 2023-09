Italvolley da impazzire: 3-0 alla Macedonia e quarti in tasca. Ora Olanda o Germania

Pratica archiviata. Come da pronostico, l’Italia ha sconfitto agevolmente la Macedonia del Nord 3-0 (25-20; 25-12; 25-15) a Bari e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2023 di pallavolo maschile.

Partita senza storia contro i macedoni che non sono entrati mai in partita mentre gli azzurri confermano di trovarsi in un ottimo stato di forma. L’attenzione è ora tutta al prossimo incontro in programma martedì 12 settembre, sempre al PalaFlorio di Bari.

L’avversario è ancora da stabilire: a deciderlo sarà la sfida tra la Germania di Georg Grozer e l’Olanda di Nimir Abdel-Aziz.

Per i nostri campioni del mondo e d’Europa in carica si prospetta, quindi, una partita impegnativa ma certamente alla loro portata. I ragazzi di De Giorgi stanno entusiasmando per la qualità del gioco espresso: sei vittorie in altrettanti incontri tra i quali c'è il netto 3-0 alla temibile Serbia. In palio ai quarti, poi, ci sarà la semifinale di Roma. «È stato un altro giorno di festa incredibile, palazzetto pieno, tanto rumore e tanto tifo - le parole del ct azzurro -. È stato bellissimo ed è stata la conferma dell’entusiasmo intorno a questa squadra. Pensando alla parte tecnica ora vogliamo focalizzarci sul nostro gioco e andare dritti senza pensare a gestire o ad altro. Dopo il primo set, dove abbiamo combattuto un po', siamo stati bravi a non alzare mai il piede dall’acceleratore. Ormai sono partite da dentro o fuori, tutti sono stati coinvolti fino ad oggi, e sappiamo che possiamo contare su tutti, dobbiamo andare avanti così, dritti».

La partita di oggi con la Macedonia ha seguito il copione previsto. D’altronde gli azzurri sono arrivati all’incontro dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone nel corso del quale hanno perso soltanto due set in cinque partite. La Macedonia del Nord, invece, si era qualificata per la sfida con l’Italia come quarta del suo girone.

Sugli scudi gli schiacciatori Daniele Lavia, autore di 16 punti, e Alessandro Michieletto che ne ha messi a referto 12. ""Tutti vogliamo vincere, tutti vogliamo tornare a indossare questa medaglia vinta due anni fa, tutti abbiamo voglia di farlo ma ovviamente bisogna vincere sul campo, vedremo. Siamo felici del nostro livello di gioco ma dobbiamo continuare a crescere», il commento di Lavia, che ha elogiato Giannelli e il gruppo. "Simone è un grandissimo palleggiatore, quando arrivano queste partite difficilmente sbaglia, il rapporto con lui dura da diversi anni. E noi tutti fuori dal campo siamo una grande famiglia, questa è la verità e la nostra forza». Convincente anche la prestazione di Yuri Romanò con 12 punti. Ma hanno fatto bene tutti: Simone Giannelli, Roberto Russo, Gianluca Galassi, Fabio Balaso, Alessandro Bovolenta e Leonardo Scanferla.