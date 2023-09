Neymar nella storia del Brasile, battuto record di gol in Nazionale del grande Pelè

Giornata da ricordare per il Brasile e soprattutto per Neymar che supera il record di gol in Nazionale di Pelè. L’ex Psg volato da poco in Arabia invogliato da un ingaggio faraonico dell’Al-Hilal è entrato definitivamente nella storia del calcio verdeoro realizzando con la doppietta alla Bolivia nella qualificazioni ai Mondiali un totale di 79 reti in 125 presenze. O Rei, venuto a mancare lo scorso dicembre, era stato agganciato dall’ex stella del Paris Saint Germain nove mesi fa, a quota 77 centri.

L’annuncio del sorpasso è stato dato in tempo reale dalla stessa federazione brasiliana sui social: «Neymar è il top scorer della Selecao. Pelé sarebbe orgoglioso di lui». Il tutto in una partita in cui il Brasile ha stritolato la Bolivia nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La partita è finita con il punteggio di 5-1 anche grazie alla doppietta di Neymar, rimasto nel giro della nazionale nonostante il passaggio all’Al-Hilal, una delle formazioni più forti della Saudi Pro League. "Sono molto felice, non ho parole. Non avrei mai immaginato di raggiungere questo record - ha detto un incredulo Neymar alla fine del match giocato nella notte italiana - Da questo momento in poi voglio dire che averlo fatto non significa che sono migliore di Pelé né di nessun altro giocatore della Selecao. Ho sempre voglia di scrivere il mio nome nella storia del calcio brasiliano e della selezione brasiliana, oggi è quello che ho fatto».

Un record che in realtà è frutto delle valutazioni della Fifa: Pelé, morto il 29 dicembre 2022 all’età di 82 anni, ha infatti segnato 95 gol in 113 partite della Nazionale brasiliana, ma questa cifra, che include i suoi gol durante le amichevoli tra la Seleçao e club o squadre ufficiali degli stati brasiliani - che la Federazione brasiliana (Cbf) accetta - non è riconosciuta dall’organo che governa il calcio mondiale. «Pelé è all’unanimità il re del calcio - ha poi aggiunto Neymar - Immaginate di battere uno come lui. Questo traguardo sarà dedicato a tutti coloro che mi hanno aiutato». La media gol di Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé, l'unico calciatore ad aver vinto tre Mondiali (1958, 1962, 1970), resta comunque superiore a quella del suo successore, con 0,84 retil a partita (77 in 92 presenze) , contro lo 0,63 del nuovo giocatore dell’Al-Hilal, nel campionato saudita.