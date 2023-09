Cala il sipario sul G20, Lula raccoglie il testimone: “Viviamo in un mondo dove la ricchezza è concentrata”

Il premier indiano Narendra Modi ha passato il testimone, anzi il martelletto di legno delle riunioni, al presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, chiudendo il G20 di New Delhi e la guida di turno indiana. Nel 2024 la presidenza del gruppo dei principali Paesi industrializzzati e in via di sviluppo spetterà al Brasile.

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha bisogno di nuovi Paesi in via di sviluppo tra i suoi membri permanenti e non permanenti per riconquistare la sua forza politica. Il presidente brasiliano ha detto che «viviamo in un mondo dove la ricchezza è sempre più concentrata, dove milioni di esseri umani soffrono ancora la fame, dove lo sviluppo sostenibile è sempre minacciato, dove le istituzioni governative riflettono ancora la realtà della metà del secolo scorso».

Meloni incontra il presidente dell'Indonesia

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi, a margine della seconda giornata dei lavori del G20, il Presidente della Repubblica d’Indonesia, Joko Widodo. Al centro dei colloqui, si legge in una nota di Palazzo Chigi, l'interesse reciproco a un ulteriore rilancio dei rapporti bilaterali, anche in vista del 75mo anniversario delle relazioni diplomatiche che cadrà nel 2024, e la cooperazione in settori quali la transizione energetica, le infrastrutture e la sicurezza. L'incontro - si legge ancora nella nota - si inserisce nel contesto della crescente attenzione dell’Italia verso l'Indo-Pacifico e l’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico), di cui l’Indonesia detiene attualmente la Presidenza e che svolge un ruolo centrale nella regione.