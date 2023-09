Mondiali di basket: la Serbia ko, Germania campione per prima volta

La Germania ha battuto 83-77 la Serbia in finale ai Mondiali di basket ed ha conquistato il suo primo titolo di campione del mondo. I tedeschi hanno la meglio dei serbi che, alla vigilia, erano dati per favoriti. A trascinare la Germania è stato Dennis Schroder, che gioca in NBA con i Toronto Raptors, autore di 28 punti. Sugli scudi anche Franz Wagner (Orlando Magic) con 19 punti all’attivo. Nel team serbo, invece, Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks) è giunto a quota 17. Meglio di lui Aleksa Avramovic (Partizan): per la guardia della Serbia 21 punti. E' la prima volta nella storia che la formazione tedesca vince il titolo iridato di pallacanestro.

Bronzo al Canada, Usa ko

Il bronzo è andato al Canada che alla Mall of Asia Arena di Pasay, nelle Filippine, ha vinto all’overtime la sfida contro gli Stati Uniti, ovvero la nazionale che ha eliminato gli azzurri di Pozzecco ai quarti di finale. Finisce 127-118 (34-25, 58-56, 91-82, 111-111 i parziali) con Dillon Brooks che mette a referto 39 punti e Shai Gilgeous-Alexander che si ferma a quota 31. Fuori dal podio, dunque, gli Usa, favoriti alla vigilia ma che tornano a casa senza medaglie e che oggi sono stati sconfitti al termine di un match in cui Paolo Banchero è rimasto in panchina e che ha avuto in Anthony Edwards (24 punti) e Austin Reaves i migliori tra gli uomini di coach di Steve Kerr.