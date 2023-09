«Il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia, può creare una guerra: a volte, quand’ero da solo, pensavo 'Non voglio più avere soldi, non voglio più giocare a calcio": è la rivelazione di Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ai microfoni di Al Jazeera. "Adesso voglio far rimangiare le parole dei critici - ha continua il francese - e dimostrare che non sono debole: io non mi arrenderò mai».